Uvanlige klimaforhold får en del av skylda for utviklingen.

Nordøst i Kenya ble det denne uken meldt om en gresshoppesverm som var 60 kilometer lang og 40 kilometer bred, ifølge Intergovernmental Authority on Development, som jobber for å fremme av utvikling i landene i Nordøst-Afrika og på Afrikas Horn, skriver NTB.

En sverm kan bevegseg så mye som 100 til 150 kilometer i døgnet, skriver Sky News.

En gutt som gjeter kameler nær landsbyen Sissia i Kenya forsøker å skremme vekk en gresshoppesverm med en kjepp. Foto: NTB scanpix

Farlig

Organisasjonen kaller økningen i gresshoppebestanden for en ekstremt farlig utvikling.

– En gjennomsnittlig sverm kan daglig ødelegge avlinger som kunne ha mettet 2.500 mennesker, uttaler de.

طائرة #الخطوط_الأثيوبية ، رحلة ET363# ، من نوع B737-700 تصطدم بأسراب الجراد أثناء الهبوط التدريجي لمطار ديرداوا قادمة من جيبوتي.

قائد الطائرة قرر المواصلة والهبوط بسلام #اخبار_الطيران ✈️ pic.twitter.com/YsyvlIAWmj — عشاق عالم الطيران (@AviationWG) January 12, 2020

Forrige uke måtte et etiopisk fly nødlande da de havnet i en sverm på sin ferd mot Dawa, skriver East African News.

Insektene tettet igjen motoren og dekket for utsyn for pilotene.

Et stort utbrudd kan være enormt ødeleggende, skriver Sky News.

Et som fabt sted mellom 2003 og 2005 kostet mer enn 5 miliarder kroner å få kontroll over. Dette rammet 20 land i Nord-Afrika. Tapte avlinger kostet over 20 milliarder kroner.

