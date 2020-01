Måling: Åtte av ti afroamerikanere mener Trump er rasist

Undersøkelsen er utført av Ipsos på oppdrag fra avisen Washington Post. Den viser at mange afroamerikanere er dypt pessimistiske når det gjelder svartes stilling i det amerikanske samfunnet under Trump.

83 prosent av de spurte mener Trump er en rasist og at han har bidratt til at rasisme er blitt et større problem i USA. 90 prosent mener at han har gjort en dårlig jobb som president generelt sett.

– Gode tider for hvite

Men pessimismen knyttes ikke bare til Trump. 65 prosent mener at det er dårlige tider for afroamerikanere i USA. Et klart flertall av de spurte deler dette synspunktet, uansett hvilken inntekt, alder eller politiske preferanser de har.

Samtidig sier 77 prosent at det er gode tider for hvite. Et stort flertall mener også at hvite personer ikke forstår den diskrimineringen som afroamerikanere blir utsatt for.

Til tross for dette er mange optimistiske når det gjelder egne liv. 65 prosent sier de føler seg optimistiske hele tiden eller mesteparten av tiden, viser undersøkelsen.

Selvskryt

Trump har flere ganger skrytt av at han har fått flere afroamerikanere i arbeid.

– Ingen annen president har greid å gjøre i nærheten av hva jeg har gjort for afroamerikanere i løpet av to og et halvt år, sa Trump for noen måneder siden.

Men 77 prosent av de spurte mener at Trump knapt fortjener noe ros, eller bare noe ros, for at arbeidsledigheten blant svarte er nede på 5,5 prosent

Valgdagsmålinger i 2016 viste at bare 8 prosent av afroamerikanerne støttet Trump, mens 89 prosent stemte på demokraten Hillary Clinton. Valgdeltakelsen blant afroamerikanere var samtidig langt lavere enn i både 2008 og 2012 da Barack Obama gikk av med seieren.

