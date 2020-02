Samtidig som speiderorganisasjonen BSA i USA står foran hundrevis av søksmål er det tusenvis av ofre der ute skriver CNN.

BSA er ikke bare USAs største speiderorganisasjon, men også landets største ungdomsorganisasjon, skriver NTB.

– BSA føler sterkt med alle ofre som er blitt misbrukt, og beklager dypt til alle som ble påført skader i sin tid som speidere, sier administrerende direktør Roger Mosby i en uttalelse tirsdag.

Organisasjonen vil bruke konkursen til å etablere et erstatningsfond for dem som har opplevd å bli seksuelt misbrukt mens de var medlemmer.

«Vi tror på ofrene, vi støtter dem», heter det i en uttalelse fra BSA, der det også kommer fram at BSA vil betale for juridisk rådgivning for ofre, skriver CNN.

Les også: Fra jorde til speiderlandsby for 5.500

– Mange sinte menn

Hundrevis av menn har altså saksøkt BSA for seksuelt misbruk. De fleste overgrepene skal ha skjedd fra 1960-tallet og fram til 1980-tallet.

– Det er mange svært sinte og krenkede menn der ute som ikke vil la Boy Scouts komme seg unna uten å gjøre rede for alle sine verdier. De vil at alle steiner skal snus, sier advokat Paul Mones, som representerer mange av ofrene.

Det var etter en lovendring i flere amerikanske delstater i fjor at søksmålene begynte å strømme inn. Både New York, Arizona, New Jersey og California har nå åpnet for at ofre for seksuelt misbruk kan gå til søksmål lenge etter at overgrepene skjedde.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Stort fall

Ved å slå seg selv konkurs håper den 110 år gamle organisasjonen å kunne holde liv i speiderbevegelsen samtidig som søksmålene settes på vent.

Overgrepsanklagene har vært en stor nedtur for en organisasjon som i mange år har fungert som en grunnpilar i det amerikanske sivilsamfunnet. Svært mange politikere og ledere begynte sin karriere som speidere.

Begjæringen skal nå behandles av en føderal domstol i Wilmington i delstaten Delaware, og konkursen er ventet å bli en av de største og mest komplekse i amerikansk historie.

Salg av eiendommer

Det er ventet at BSA vil måtte selge noen av sine mange eiendommer, deriblant leir- og naturområder, for å skaffe penger til erstatningsfondet.

– Speideraktivitetene vil fortsette mens denne prosessen pågår og i mange år framover, sier Evan Roberts, en talsmann for BSA.

Organisasjonen har de siste årene fått en stadig trangere økonomi på grunn av misbruksanklagene og fallende medlemstall. På 1970-tallet hadde BSA over 4 millioner medlemmer. Nå er medlemsmassen mer enn halvert.

Krisen som har rammet speiderbevegelsen, har mange likhetstrekk med den som har rammet Den katolske kirken i USA. Begge institusjonene skryter av at de har greid å bekjempe seksuelle overgrep de siste årene, men begge står overfor et vell av søksmål fra ofre som mener at overgrepene ble oversett og forsøkt dekket over.

Åpnet for jenter

Organisasjonen har forsøkt å snu utviklingen ved å åpne for jentespeidere. Den viser også til at de fleste overgrepene skal ha skjedd for mange år siden, og at det nå er påkrevd med politiattest for alle speiderledere.

Likevel mistet BSA rundt 400.000 medlemmer rett etter nyttår fordi mormonene trakk sin støtte og i stedet startet sin egen speiderbevegelse.

Les også: Vinterens utstillinger