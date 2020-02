Carl Nesjar – 100 år

Kunstverket Galleri, Oslo

En av Pablo Picassos nærmeste medarbeidere ville blitt 100 år i år. Det er Carl Nesjar som har laget Picassos flotte utsmykninger i regjeringskvartalet. Det var han som sto på et stillas og sandblåste «Fiskerne» inn i endeveggen på Y-blokken. Men Carl Nesjar var en kunstner i sin egen rett, og nå kan du se et utvalg av hans grafikk i Kunstverket Galleri. Det er lys- og fargeskimrende abstraksjoner som blant annet tar utgangspunkt i hans barndoms vakre kystlandskap i Vestfold, med blankskurte svaberg i møte med havet.

Carl Nesjar var også en pioner som fotokunstner, og utstillingen inkluderer flere av hans bilder av egne isskulpturer og skulpturer han laget sammen med Picasso. Utstillingen viser også flere portrettfotografier fra samarbeidet med Picasso. En hyllest til Carl Nesjar og Y-blokken, fotografert av alltid aktuelle Morten Krogvold, inngår også i utstillingen Denne uken har det vært ny oppmerksomhet rundt bevaringskampen for Y-blokken, med støttekonsert torsdag og debattmøte fredag. Carl Nesjar ville nok likt det folkelige engasjementet for bevaring av Y-blokken.

Saken fortsetter under bildet.

Carl Nesjar var en pioner som fotokunstner. Her har han fotografert seg selv sammen med Picasso. Foto: Carl Nesjar/Trond Isaksen – Kunstverket Galleri

Jubileumsutstilling

Bærum Kunsthall

Etter at hovedflyplassen på Fornebu ble nedlagt i 1998 er bygningene rundt det gamle flytårnet blitt omgjort til et levende kunstnermiljø med mange atelierer, kafé og visningsrom. Mest synlig er Bærum Kunsthall, som får kommunal støtte og har et aktivt forhold til BKIB, Bildende Kunstnere i Bærum. Kunsthallen har eksistert i fem år, og mønstrer stadig utstillinger det er verdt å få med seg. Til jubileumsmarkeringen har de fått satt i gang et prosjekt med kunst i offentlig rom, der kunsthallen viser fotokunst på fasaden. Serien innvies med legendariske Dan Young, amerikaneren som gjorde nordmann av seg. Han fikk et oppsving de siste årene før han døde i 2014. Bildet på fasaden er et fascinerende bilde fra Holmenkollen i 1964.

Inne i utstillingshallen presenteres en variert utstilling med tre kunstnere. Keramikeren Dorthe Søndergaard fikk Bærum kommunes Kunstpris i 2018, og lager skjøre porselensskulpturer med stor sanselighet. Denne gangen setter hun dem sammen med naturmaterialer i en installasjon som minner om livets sårbarhet. Med «Haren: Words Are Animal Traps» har Bergen-baserte Brynhild Winther laget en totalinstallasjon med tegninger fra gulv til tak. Den handler blant annet om språkets utilstrekkelighet og menneskets manglende evne til å forstå komplekse sammenhenger. Tredjemann er Petter Buhagens utstilling «Outsourced Memories». Han viser både fotografier, tegninger og skulptur, og veksler mellom digitale og analoge uttrykksformer.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Tom Gundersen

Galleri Briskeby

Det er noen skikkelser som ruver litt høyere enn de fleste andre i norsk grafikks historie. En av dem er tyskfødte Rolf Nesch, som kom til Norge i mellomkrigstiden. Etter krigen laget han flotte materialbilder, som det store «Sildefiske» i Ind-Eks-huset på Solli plass. Han utviklet også grafikken til nye høyder. Han klippet til metallobjekter og preget dem inn i papiret, noe som ga et helt særegent uttrykk der motiv og teknikk smelter sammen.

Tom Gundersen har latt seg inspirere av teknikken Nesch utviklet med metalltrykket. Gundersen er kjent for sine karaktersterke portretter av berømte kulturpersonligheter. Siden 2012 har han utviklet grafikk med metalltrykk, i en kombinasjon med tegninger han har laget gjennom mer enn 40 år. Hver uke går han og tegner croquis, raske skissetegninger tegnet etter levende modell. Metalltrykket gir ham muligheten til å jobbe med bevegelse, noe som har gitt utstillingen i Galleri Briskeby tittelen «Bevegelseslinjer». Her viser Tom Gundersen en ny side og mønstrer en hel grafikkserie med metalltrykk. Han er (så vidt vites) den eneste som jobber i tradisjonen etter Nesch, og serien han viser nå kombinerer en friskhet i uttrykk og teknikk med en stillferdig melankoli.

Alpha Crucis – Afrikansk samtidskunst

Astrup Fearnley-museet

Museene stiller sterkt i kampen om publikums oppmerksomhet. Mange vil ha glede av «Alpha Crucis», utstillingen med afrikansk samtidskunst på Astrup Fearnley-museet. Utstillingen mønstrer 17 kunstnere fra sju land, og de byr på et fargesterkt og mangfoldig uttrykk med store doser livsglede og overraskende uttrykk. Men alt er ikke bare idyll, selv om vi ikke finner samfunnskritisk kunst slik vi er vant til etter vestlige standarder. I min kritikk av utstillingen hevdet jeg at utstillingen ikke kunne måle seg med Vestfossens mer omfattende Afrika-mønstring i fjor. Men det hindrer ikke at «Alpha Crucis» er en av de utstillingene jeg vil anbefale denne våren.

Andre museer er også verdt et besøk. Vigeland-museet åpnet nylig separatutstilling med Dag Erik Elgin, «Et modernistisk punktum». Han har laget egne tolkninger av noen av den modernistiske kunstens store ikoner. Den stramme opphengningen er resultat av en dialog med museets arkitektur og da spesielt tårnrommet med Vigelands gravmonument. På Høvikodden har Henie Onstad Kunstsenter stor suksess med «Picasso 347»-utstillingen. Fredag 21. åpner de «New visions», første utgave av en internasjonal triennale for eksperimentell fotografi. Drammens museum viser «Nye Blikk», en mangfoldig utstilling som presenterer innkjøp og gaver til museet.

Les mer her: Lars Elton: «En fargerik og overveldende presentasjon. Men det er noen spørsmål som må stilles» (Dagsavisen+)

Kvinnekamp

Akershus Kunstsenter

Akershus Kunstsenter holder åpent hele uken, men det er først til helgen de har en utstilling å vise fram. Fra onsdag er butikken og aktivitetsrommet åpent, før de trår til med performance på utstillingsåpningen fredag 21. februar klokken 19. Kunstsenteret har et spennende program i tida fram til de åpner nytt bygg til høsten. Fredag åpner to utstillinger: En historisk dokumentasjonsutstilling laget av Inge Ås: «SFINXA – lesbiske trykk og kvinneaktivisme 1970-1985», og Lilja Ingolfsdottirs «Show me your original face». I den siste brukes film til å utforske selvfølelse og selvaksept med et nært blikk på individet.

Inge Ås’ utstilling gir et dypdykk i 1970- og 80-tallets feministiske historie slik den utspant seg i Oslo-området. Fra sitt rikholdige arkiv har hun plukket fram plakater, samt annen dokumentasjon som foto og avisutklipp, film og veggmalerier. Ås var selv et aktivt medlem av Kvinnehuset og kunstnerkollektivet SFINXA, som utgjorde en kraft og mobiliserte til endring. Selvbestemt abort og etablering av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK) sto som sentrale kampsaker. Utstillingen gir perspektiv til dagens likestillingskamp.

Les også: Dagsavisens Lars Elton oppsummerer året for kunstdebatter (DA+)