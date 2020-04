Skolene i New York holdes stengt til september

Det opplyser byens ordfører Bill de Blasio lørdag. De offentlige skolene i New York har 1,1 millioner elever.

Skolebygningene i byen ble stengt 16. mars som et tiltak for å forsøke å bremse spredningen av koronaviruset, som har rammet byen hardt.

En stor innsats for å få i gang undervisning på nett har hatt vekslende hell i byen, der mange familier med lav inntekt mangler god internettforbindelse.

De Blasio skrøt av lærernes innsats for å holde fjernundervisningen i gang, som han kalte heroisk. Semesteret avsluttes sent i juni.

– Våre lærere fikk i oppgave å lære en helt ny måte å undervise på. De fikk ikke et år å forberede seg på. De fikk ikke en måned for å gjøre seg klar. De hadde en uke på å gjøre om alt og begynne med fjernundervisning, undervisning på nett, og få alt til å fungere, sier han.

De Blasio nølte med å stenge skolene da de første koronatilfellene ble meldt. Han begrunnet det med at han fryktet at helsearbeidere ville måtte holde seg hjemme for å ta seg av barna og at hundretusenvis av fattige elever måtte gå sultne uten de gratis skolemåltidene.

Også andre amerikanske delstater har stengt skolene resten av semesteret, blant andre Virigina og Pennsylvania.

Lørdag er det registrert totalt 503.000 koronavirussmittede i USA. Det er registrert nesten 19.000 dødsfall.