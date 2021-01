Washington Post skriver at politidokumenter viser at militsmedlemmer fra Virginia, Ohio og andre stater planla stormingen i flere dager. Under opprøret kommuniserte de og la planer om å jakte ned folkevalgte for å ta de i såkalt borgerarrest, heter det.

Ifølge dokumentene som er fremlagt for retten, deltok Thomas Edward Caldwell, en lederskikkelse i gruppa Oath Keepers, i angrepet. Marineveteranen skal ha koordinert en gruppe på over 30 personer før og underveis i opprøret.

Direkte fra opprøret

En telefonsamtale skal vise at gruppa handlet etter en plan da Kongressen ble stormet.

– Vi er rundt 30–40 stykker. Vi holder oss sammen og holder oss til planen, sa medtiltalte Jessica Watkins, også hun veteran fra forsvaret, i en samtalen, da opprøret var i gang.

– Dere skal utføre borgerarrester. Pågrip forsamlingen, vi har rett til det på grunn av forræderi og valgfusk, svarte en mann, som seinere oppfordret Watkins og de andre til å følge planen.

– Dette er det vi har trent for, sa mannen.

Gransker videomateriale

De siste pågripelsene i etterforskningen av opprøret, viser at FBI dreier søkelyset over mot høyreekstreme militsgrupper. Medlemmer av grupperinger som Oath Keepers, Proud Boys og Three Percenters er pågrepet.

Flere timer med videomateriale fra sosiale medier undersøkes av etterforskerne. De konsentrerer seg om individer i militærlignende utrustning som beveger seg på koordinert vis.

– Dette er første steg på veien for å forstå om det var en type samordnet konspirasjon her, sier en høytstående tjenestemann ved riksadvokatens kontor i Washington til Washington Post.

