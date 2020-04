Støtteerklæringen kom i en videouttalelse mandag morgen. Ifølge Washington Post trekker lederen for Representantenes hus fram Bidens erfaring da han som visepresident bidro til å få vedtatt Barack Obamas helsereform og hjelpepakken etter finanskrisen. Hun mener det gjør ham godt egnet til å styre landet gjennom en global pandemi.

– Joe har fremvist fornuft og robusthet og hatt en klar vei ut av krisen vi står overfor som følge av koronaviruset, sier Pelosi, som mener Biden «legemliggjør håp og mot».

Pelosi føyer seg med det inn i rekken av profilterte demokrater som stiller seg bak Biden. Fra før har Bidens tidligere sjef i Det hvite hus, Obama, stilt seg bak sin stedfortreder. Det gjelder også senator Elizabeth Warren, tidligere presidentkandidat Al Gore og en av Bidens fremste motstandere i nominasjonskampen, Bernie Sanders.

Foreløpig mangler Biden rundt 600 kandidater for å nå de 1.991 som trengs for å sikre seg nominasjonen, men alle konkurrentene har enten stilt seg bak ham eller avbrutt sin kamp om å bli partiets presidentkandidat. Det regnes derfor som sikkert at han får partiets velsignelse til sommeren.

Presidentvalget holdes tirsdag 3. november.

