Bernie Sanders erklærer full støtte til Joe Biden

– Jeg ber alle amerikanere, jeg ber hver eneste demokrat, jeg ber hver eneste uavhengig og jeg ber mange republikanere om å samle seg i denne valgkampen for å støtte ditt kandidatur, som jeg støtter, sa Sanders i en felles opptreden på internett sammen med tidligere visepresident Biden (77) mandag.

– Vi er nødt til å sørge for at Trump bare sitter i én presidentperiode. Jeg vil gjøre alt jeg kan for at det skal skje, la Sanders til.

Sanders trakk seg fra nominasjonskampen 8. april etter å ha erklært ideologisk seier i nominasjonskampen.

Vant flere nominasjonsvalg

Den 78 år gamle senatoren fra Vermont vant valgene i en rekke delstater tidligere i år. Men etter Bidens oppsiktsvekkende comeback i mars kunngjorde kampanjeleder Faiz Shakir at Sanders vurderte å gi seg etter nedturer i flere stater.

Sanders har tidligere sagt at han ville støtte den som måtte ende opp med å vinne Demokratenes nominasjonsvalg, og han stilte seg også bak Hillary Clinton etter å ha tapt mot henne i forrige nominasjonsvalg

Sosialdemokrat

Sanders er en selverklært demokratisk sosialist som hentet inspirasjon blant annet fra skandinaviske land. Han ble regnet venstresidens fremste kandidat og mener at kampanjen hans har endret USA på et grunnleggende nivå.

Blant de tydeligste sakene i Sanders' valgkamp var statsbetalt universell helseforsikring for alle amerikanere, gratis høyere utdanning, økte skatter for de rikeste og heving av minstelønn til 15 dollar i timen.

Biden omtales på sin side som en langt mer moderat representant for partiet.