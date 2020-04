Enn så lenge har Barack Obama sittet på gjerdet og savtsått fra å gi sin støtte til noen demokratis presidentkandidat. Ifølge flere medier, deriblant New York Times, er det slutt på dette.

Tirsdag kveld amerikansk tid skal Obama komme med sin støtte til Joe Biden i en video, skriver New York Times.

To kilder nær Obama bejfrefter at det kommer en video og en av dem fortelelr at de har sørget for at den ikke «ser ut som en gisselvideo».

Ifølge New York Times spilte Obama også en rolle da det kom til å overtale Bidens rival Bernie Sanders til å kaste inn håndkleet i kampen om å bli demokratenes presidentkandidat.

Obama skal ha hatt minst fire samtaler med Sanders med det formålet å få han til å trekke seg fra valgkampen og gi sin støtte til Joe Biden, skriver New York Times.

Venner

Joe Biden var visepresident under Obama i åtte år fra 2009 til 2017, og de to skal være nære venner, skriver NTB.

Joe Biden blir etter alle solemerker Demokratenes kandidat i presidentvalget i november etter at Bernie Sanders ga seg i april.

Gjennom nominasjonskampen lente Biden seg tungt på forholdet til tidligere president Obama, snakket stadig om forholdet dem imellom og presenterte sitt kandidatur som en forlengelse av Obamas presidentskap.

Dette til tross for at Biden hardnakket hevdet at hah hadde bedt om at Obama ikke kom med noen formell støtte til hans kandidatur.

