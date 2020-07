Mann fra Florida brukte koronastøtte på en ny Lamborghini - arrestert og siktet for forbrytelser

David T. Hines (29) mottok nesten fire millioner dollar i føderalt lån for å hjelpe krevende virksomheter, men pengene brukte han på en ny Lamborghini Huracán sportsbil, i tillegg til andre uredelige kjøpt, ifølge New Yor Times. Mannen er nå arrestert og siktet for tre forbrytelser, blant annet banksvindel, sa tjenestemenn til New York Times mandag.

Hines ga en falsk uttalelse til en utlånsinstitusjon og foretok transaksjoner i ulovfestet utbytte, ifølge påtalemyndighetene i den amerikanske tingretten for det sørlige disktriktet Florida. Han risikerer å sone opp til 70 års fengsel, dersom han blir dømt på alle siktelser, sier en tjenestemann på aktoratet, til New York Times.

Sendte inn forespørsler om 13.542.741 dollar

I april ble Hines, sammen med mange andre bedriftseiere som søker økonomisk hjelp, en del av Paycheck Protection Program, et låneprogram som ble opprettet for å hjelpe bedriftseiere med å beholde sine ansatte under koronapandemien. I søknadene han sendte inn, skrev han at han drev fire virksomheter med 70 ansatte og hadde 4 millioner dollar i månedlige utgifter.

Etter en måned begynte Hines å motta penger fra låneprogrammet. Han mottok tre betalinger på til sammen 3.984.557 dollar, omlag 36 milloner norske kroner, ifølge myndighetene. Da pengene kom inn fortsatte Hines å sende inn forespørsler om mer midler. Etter hvert hadde han bedt om totalt 13.542.741 dollar, omlag 123 milloner norske kroner, sa tjenestemennene.

En gjennomgang av Hines økonomiske forbruk, viste at han har kjøpt luksussmykker, dyre klær, besøkt alpinanlegg i Miami Beach og hatt utgifter på datingsider, sier tjenestemenn.

– Det ser ikke ut til å være noe forretningsformål for de fleste, om ikke alle, av disse utgiftene, skrev Bryan Masmela, en amerikansk postinspektør, i en erklæring som beskrev mange av Hines utbetalinger fra mai til juni.



Hines advokat, Chad Piotrowski, sa i en uttalelse at hans klient var «en legitim bedriftseier som, i likhet med millioner av amerikanere, led økonomisk under pandemien og er ivrig etter å fortelle sin side av historien når tiden er inne».

Månedlige utgifter på 200.000 dollar

Det største kjøpet ser ut til å ha blitt gjort 18. mai, da Hines kjøpte en blå Lamborghini for 318.497 dollar i North Miami Beach, sa tjenestemenn. Han registrerte kjøretøyet under navnet sitt og en av sine virksomheter.

Annet enn sportspilen, foretok Hines to utbetalinger i mai på tilsammen 30.000 dollar til en person som er oppført som «mamma», sa tjenestemennene til New York Times. Samme måned betalte han mer enn 4.000 dollar til Saks Fift Avenue og i juni betalte han mer enn 7.000 til Setai Hotel i Miami Beach, i tillegg brukte 8.500 dollar hos smykkeselskapet Graff.

Månedlige utgifter for Hines' selskaper var i gjennomsnitt rundt 200.000 dollar, langt under hva han hevdet på de føderale lånesøknadene hans, sa postinspektøren.

