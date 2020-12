Det skjer etter at Biden formelt ble valgt til USAs nye president av 306 valgdelegater.

Valget til republikanerne sto mellom på erklære Biden som USAs neste president, som valgresultatet tydelig viser, eller å fortsette å i stillhet støtte president Donald Trumps kamp for å forkaste valgresultatet.

Flere ja til Biden

Senatets republikanske leder Mitch McConnell er en av dem som fortsatt ikke har uttalt seg om saken. Han har tidligere unngått å svare på spørsmål om Trumps krav. Men flere andre republikanere sier det er på tide å gå videre.

– Når valgkollegiet har avgjort saken i dag, er det på tide å gå videre, sier North Dakota-senator John Thune.

Senator Roy Blunt fra Missouri, som leder innvielseskomiteen, sier de nå kommer til å behandle Joe Biden som påtroppende president.

I forrige uke nektet republikanere i den samme komiteen å gjøre det offentlig.

Texas-senator John Cornyn sier Trumps juridiske argumenter er oppbrukt.

– Det er slik disse valgene fungere. Du må ha en vinner, og du må ha en taper. Joe Biden er på vei til å bli USAs neste president.

Fortsatt motstand mot Biden

En måned etter valget hadde bare 27 republikanske folkevalgte i Kongressen vedgått at Biden vant valget, viste en undersøkelse avisen Washington Post utførte i begynnelsen av desember.

Noen republikanere har sagt at de vil fortsette kampen fram til 6. januar. Da møtes begge Kongressens kamre for å bevitne opptellingen av valgkollegiets stemmer. Andre har sagt at Trumps rettslige kamp kan fortsette helt til innsettelsesdagen 20. januar.

– Det finnes en veldig liten mulighet for presidenten, men jeg tror vi skal la de rettslige spørsmålene avgjøre, sier senator Lindsey Graham, en av Trumps nære allierte.

