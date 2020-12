Joe Biden er formelt valgt til USAs nye president

Biden og Harris gikk seirende ut av valget 3. november, og mandag samlet valgdelegatene i valgkollegiet seg i sine delstatsforsamlinger for å avgi stemmene som formelt avgjør presidentvalget.

Det er vanligvis en ren formalitet, men i år har det vært knyttet spenning til prosessen, ettersom Donald Trump har nektet å erkjenne valgnederlag.

Et 50-talls søksmål mot valget er avvist i en rekke delstater, inkludert ett som ble brakt inn for høyesterett. Trump har også ringt guvernørene i flere stater og angivelig bedt dem sette inn andre valgdelegater som ville stemme på ham, i strid med folkeviljen.

Presidentvalget i USA er indirekte, og det er den kandidaten som får flertall i en stat, som vinner alle statens valgdelegater. Når de har avgitt sine stemmer i valgkollegiet, er valget formelt over og resultatet endelig fastslått.

Avviste Trumps siste søksmål

Vermonts tre valgdelegater ble mandag morgen de første som stemte i valgkollegiet som formelt velger USAs president og visepresident.

Utover formiddagen rant resultatene inn fra den ene delstaten etter den andre. Alle steder har valgdelegatene stemt slik de skulle, på den kandidaten som fikk flertallet i deres stat i november, og derfor får statens valgdelegater.

Også i delstater som Nevada, Georgia og Pennsylvania, som Joe Biden vant med knapp margin, men der president Donald Trump hevder at valget ikke gikk rett for seg, stemte valgdelegatene som de skulle på Biden.

En time etter at Wisconsins høyesterett avviste et siste søksmål fra Trump om å forkaste stemmene til 221.000 velgere, stemte statens demokratiske valgdelegater for Biden som president.

Ingen uventede stemmer

Etter Vermont stemte Tennessees elleve delegater og Indianas elleve på Trump og Michael Pence, og New Hampshires fire på Biden og Harris, helt i tråd med valgresultatet.

Senere stemte Floridas 29 valgdelegater på Trump, i likhet med delegatene i North Carolina, Iowa og Ohio, mens New Yorks valgdelegater ga sine stemmer til Biden.

Det gjorde også Michigan, selv om kontorene til delstatsforsamlingen ble stengt mandag på grunn av fare for voldelige protester mot de demokratiske delegatene.

Et republikansk medlem av forsamlingen, Gary Eisen, sa han ikke ville garantere at det ikke kunne oppstå vold, og ble derfor utelukket fra komiteene han sitter i, ut sesjonen.

Samles i delstatshovedstedene

Valgdelegater i alle USAs 50 delstater pluss den føderale hovedstaden Washington DC møttes mandag i delstatenes hovedsteder for å avgi sine stemmer.

Etter at stemmene er avlagt og talt opp, blir de sendt til Senatet i Washington, der en formell opptelling foretas 6. januar.

Det er allerede kjent at Biden vant nok stater til å gi ham 306 valgdelegatsstemmer, mens Trump vant 232. Det trengs 270 for å vinne valget.

De fleste steder respekterte de reglene for smittevern, med munnbind og dobbel avstand mellom benkeradene. I Nevada ble møtet gjennomført på Zoom.

Og i noen stater, som i Michigan, var det ekstra sikkerhetstiltak. Der ble delegatene fulgt inn av væpnede vakter.

Sjelden med troløse delegater

I det store flertallet av statene er valgdelegatene pålagt ved lov å stemme for den kandidaten de har lovet å støtte.

Uansett er det svært sjelden at såkalte troløse delegater stemmer annerledes, siden delegatene er lojale partimedlemmer som er nominert av sine partier. Hillary Clinton er for eksempel en av demokratenes delegater i New York.

I et par stater, blant dem Georgia og Pennsylvania, samlet tilhengere av Trump som nekter å godta valgresultatet, seg for å stemme fram et «alternativt» resultat som de vil sende til Kongressen. Men det får ingen betydning for den formelle prosessen.

