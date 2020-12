Ikke siden Richard Nixon vant valget i 1968 har en ny president arvet en nasjon med så stor, indre splittelse og uro. Joe Biden tar over ansvaret for et land i krise.

300.000 amerikanere er så langt døde i en koronapandemi som er langt fra å være over. Og i helga var det igjen bråk i hovedstaden Washington mellom hvite, ytterliggående Trump-supportere og motdemonstranter fra Black Lives Matter-bevegelsen. En radikalisert republikansk base på frammarsj og med selvtillit er arven etter Trump, og en skummel, uforutsigbar politisk x-faktor på vei inn i Bidens tid.

Valgnatta var vanvittig. Forvirrende og uoversiktlig på grunn av de mange forhåndsstemmene og ulike opptellingsrutiner i de ulike delstatene. En stund så det ut til at Trump skulle bli gjenvalgt. Derfor sitter man igjen med en følelse av at valget var jevnt. Det var egentlig ikke det.

Biden er valgt med flere stemmer enn noen annen president gjennom tidene. Mens Trump tapte valget i 2016 med nesten 3 millioner stemmer, vant Biden valget i 2020 med over sju millioner stemmer. Den sittende presidentens virkelighetsfjerne fornektelse og paniske utfordring av valgresultatet har endt med mageplask og et 50-tall tapte forsøk i rettssystemet.

Hans endelikt er patetisk.

Biden arver altså et kaos. Mye hardt arbeid ligger foran den nå 78 år gamle mannen og hans team. På hjemmebane må koronaen stoppes, sosial nød hindres og arbeidsplasser gjenskapes. Helsesystemet og den galopperende ulikheten må gjøres noe med. Utfordringene står i kø.

For omverdenen er signalene svært gode. USA vil igjen ta et steg fram på den internasjonale scenen og ta et sårt savnet lederskap. I helga var det fem år siden Parisavtalen ble signert. Trump meldte USA umiddelbart ut av den globale klimaavtalen i 2017. Og siden har det ikke gått den rette veien.

Klimakatastrofen har rykket nærmere mens USA har kastet bort tida på president Trump. Joe Biden har lovet å melde USA inn igjen og på igjen. Et klimamotivert Amerika vil være det viktigste som har skjedd klimakampen.

Med Biden i Det hvite hus fra 20. januar kan en omforent verden for alvor begynne en felles kamp for en bærekraftig klode.