Om få dager åpner delstaten Georgia for forhåndsstemming i det helt avgjørende ekstravalget om to sentatsplasser i delstaten i januar. Omvalgene vil avgjøre om det blir Demokratene eller Republikanerne som får flertall i det amerikanske Senatet.

Det vil igjen bli helt avgjørende for Joe Bidens muligheter til å få gjennomslag for egen politikk de neste fire årene.

– Nå mobiliserer begge partier helt vanvittig, både med penger og personer og ressurser. Begge ser dette som «make it or break it», og det er det jo, sier kommentator Vårin Alme i Amerikanskpolitikk.no i den siste episoden av podkasten «2020» som lages i samarbeid med Dagsavisen.

Demokratene har allerede flertallet i Representantenes hus, men uten kontroll over Senatet i tillegg kan Republikanerne i praksis blokkere Bidens politikk når han overtar som president 20. januar.

Mobiliserer til siste innsats

Knapt noen gang før har et ekstravalg hatt så stor betydning, konkluderer ekspertene i Amerikanskpolitikk.no.

Partiene er helt avhengige av å mobilisere velgerne til en siste innsats i thrillervalget og millioner av dollar strømmer nå inn på reklamekampanjer.

Partiene mobiliserer også sine toppfolk for å drive valgkamp. President Donald Trump holdt nylig et stort folkemøte i Georgia, og Demokratenes Andrew Yang har flytta til delstaten for å kunne drive valgkamp på heltid. Yang var en av Demokratenes presidentkandidater.

– Demokratene har allerede huset, hvis de tar de to her valgene, vil de også ha Senatet. Det vil være nøkkelen for at Bidens agenda ikke vil bli stoppa av Mitch McConnell. Det er et superviktig valg fordi det avgjør kontrollen, sier kommentator Henrik Østensen Heldahl i Amerikanskpolitikk.no.

Mitch McConnell er i dag republikansk leder av Senatet.

Hør hele den nyeste episoden av podkasten «2020» fra Amerikanskpolitikk.no og Dagsavisen her:

Trenger halvparten av stemmene

Grunnen til at det blir omvalg om senatsplassene i Georgia er at republikanerne David Perdue og Kelly Loeffler, som forsvarer sine seter, ikke klarte å få over 50 prosent av stemmene i det ordinære valget 3. november.

Om de to republikanerne vinner i valget 5. januar får Republikanerne flertall i Senatet med 52 av de 100 plassene. Om derimot de to demokratiske utfordrerne Jon Ossoff og Ralph Warnock går av med seieren vil stillingen i Senatet bli 50-50 mellom de to partiene. Da er det visepresident Kamala Harris som vil bli den avgjørende 51. stemmen som i praksis gir flertallet til Demokratene.

President Donald Trump har påstått at Biden og Demokratene vant presidentvalget i november ved å jukse og har krevd omtelling i en rekke delstater, deriblant Georgia. Han gjentok de grunnløse påstandene på et stort valgkamparrangement i Valdosta i Georgia sist helg.

– Hvis den andre siden greier å stjele begge valgene vil vi få en fullstendig ettparti-, sosialistisk kontroll, og alt du bryr deg om vil forsvinne, sa Trump i talen i Valdosta, i følge Washington Post.

USAs president Donald Trump og kona Melania Trump på valgkampmøte i Georgia 5. desember. Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP/NTB

Biden vant

Denne uka bekreftet den tredje omtellingen i delstaten at det var Biden som vant med knappe 12.000 stemmer. Det er første gang siden Bill Clinton vant i 1992 at en Demokrat vinner den tradisjonelt republikanske delstaten, og aldri før har resultatet vært så jevnt, skriver The Washington Post.

Etter krav fra president Donald Trump er stemmene i Georgia blitt talt tre ganger, en gang for hånd. Alle opptellingene har vist seier til Joe Biden. Foto: Ben Gray/AP/NTB

De siste årene har befolkningen i sørstaten Georgia blitt mer mangfoldig. Det er en høy andel svarte i delstaten og andelen velgere med latinamerikansk bakgrunn øker også. Disse to gruppene stemmer tradisjonelt oftere demokratisk, og Georgia var en såkalt vippestat i presidentvalget.

Spørsmåler er i hvilken grad velgerne vil bry seg om å gå ut og stemme på nytt når selve presidentvalget er avgjort og det bare er senatsplasser som står på spill. Og hvorfor skal Republikanerne egentlig bry seg med å gå ut og stemme når presidenten igjen og igjen bidrar til å svekke tilliten til valgsystemet? spør Are Tågvold Flaten i podkasten «2020».

– Presidenten sier «jeg vant, det er valgfusk», og «alle må gå og stemme så vi kan vinne det her valget». Jeg skjønner godt om det er republikanere har kjøpt dette narrativet og ikke går ut og stemmer, svarer Henrik Østensen Heldahl.

