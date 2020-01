Lager nasjonalsang til Mars

«Reis til Mars, menn og kvinner! Våg å drømme, våg å strebe! Bygg et hjem for våre barn. Gjør denne ørkenen levende!»

Med disse ordene skal menneskeheten få en musikalsk identitet om vi noen gang klarer å krysse verdensrommet fra den blå til den røde planet. Operasangeren Oscar Castellino har nemlig fått i oppdrag å lage menneskehetens nasjonalsang til Mars, skriver BBC.

Fra ingeniør til operasanger

Oppdraget fikk han av den britiske organisasjonen «Mars Society», som jobber med å promotere utforsking av Mars. Castellino jobbet tidligere som ingeniør, men valgte å bytte karriere da han i en alder av 24 år oppdaget et indre talent for opera gjennom programmet «Giving Voice to India».

Siden den gang har han blant annet sunget i Den walisiske operaen. På sine sider skriver operahuset at sangeren ble født i en bil i Mumbai i India. Oppveksten hans fant sted ved foten av Himalaya-fjellene.

Derfra kunne stjernehimmelen skimtes tydelig.

– Det inspirerte meg og gjorde inntrykk, sier han i et videointervju med BBC.

– Når folk synger og hører sangen vil jeg at de skal drømme om denne fremtiden vi har. Om våre barn og deres barns liv på andre siden av solsystemet. Et stort steg vår generasjon kan ta, og som vi har mulighet til gjøre.

Men hvor nære er vi egentlig å gå i land på Mars?

Skyter mot 2030

Menneskeheten fikk først kontakt med den røde planet da Nasas robot Mars Pathfinder landet der i 1997. Dersom organisasjonens arbeid går som planlagt, er det ikke alt for lenge til astronauter setter det første fotavtrykket i den røde sanden.

Nasa har nemlig som mål å få mennesker på Mars i 2030. I løpet av 2020 sender organisasjonen avgårde en robot til Mars som er ment å bane vei for fremtidige mennesker, skiver Nasa på sine sider. .

Det vitenskapelige målet til roboten er å se etter forhistorisk liv, men raketten den reiser i kommer også til å inneholde ustyr til fremtidige ekspedisjoner bemannet av mennesker.