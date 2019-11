Dataangrepet ble stoppet av «robuste sikkerhetssystemer», og det skal ikke ha forekommet datainnbrudd, ifølge partiet.

Angrepet har likevel forstyrret deler av Labours valgkamp før parlamentsvalget i Storbritannia 12. desember.

– Sikkerhetsprosedyrer har forsinket noen av våre valgkampaktiviteter, men disse var oppe igjen denne morgenen og vi er tilbake for full maskin, heter det i uttalelsen.

Ifølge BBC skal det dreie seg om et såkalt tjenestenektangrep (DDoS). En Labour-kilde sier til den britiske kringkasteren at det er oppdaget flere titalls millioner angrep – de fleste med utgangspunkt i Russland og Brasil.

Labour har rapportert inn hendelsen til britenes statlige senter for datasikkerhet, National Cyber Security Centre, som er en del av det britiske etterretningsetaten GCHQ.

Storbritannias har tidligere fått kritikk for at landets valglover ikke er oppdatert og rustet for utfordringene i den digitale tidsalder.

Den tidligere lederen av kultur- og mediekomiteen i det britiske parlamentet, Damian Collins, har bedt om at det iverksettes en bred innsats mot desinformasjon for å beskytte landets valgsystem.