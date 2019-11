Statsminister Boris Johnson har fått hjelp av Nigel Farage og Brexit-partiet foran valget 12. desember etter Farages kunngjøring mandag: Hans parti vil ikke stille med kandidater i de 317 valgkretsene De konservative vant i forrige valg. Farage hadde i utgangspunktet varslet at partiet ville stille med kandidater i over 600 kretser.

Farage sier partiet i stedet vil stille i en rekke andre kretser, og fokusere på å vinne Labour-kretser.

Det skjer etter at Nigel Farage de siste dagene var blitt sterkt presset av innflytelsesrike brexit-tilhengere om ikke å stille med kandidater som kan utkonkurrere konservative representanter.

Årsaken er at Nigel Farage og statsminister Boris Johnson kjemper om de samme velgerne: de som støtter brexit.

Hjelp

Brexit-partiet anses derfor som en av Johnsons største trusler, dersom brexit-velgerne splittes i så stor grad at Det konservative partiet ikke blir i størst i nok seter til å sikre Johnson flertall. I Storbritannias valgsystem er det kun det største partiet i hver krets som får kretsens eneste representant.

Med Farages kunngjøring har Boris Johnson derfor fått hjelp, fordi de konservative kandidatene i over 300 kretser er mindre truet. Brexit-partiet har ingen plasser i Underhuset, men partiet kan stjele velgere fra andre partier og dermed påvirke utfallet selv om det ikke selv vinner noen kretser.

Farage sier partiet har besluttet å tre til side i konservative kretser for å hindre at "leave"-stemmene splittes slik at partier som ønsker en ny folkeavstemning vinner valget. Han sier han gjør dette nå fordi Boris Johnson har lovet at overgangsperioden etter brexit ikke vil utsettes utover slutten av 2020.

Ikke bare til hjelp

Farages beslutning er likevel ikke nødvendigvis utelukkende en gavepakke til De konservative: Brexit-partiet vil stille i kretser Labour holder. Det kan føre til at «leave»-velgere splittes i de kretsene, og hvis det betyr at De konservative svekkes, kan Labour vinne i disse kretsene.

Dette er kretser Johnson må vinne, påpeker valgekspert John Curtice.

Det kan også slå negativt ut for De konservative på andre måter. Mange av brexit-velgerne bor i arbeiderklassestrøk der Labour står sterkt, og en del av disse velgerne kan vurdere å stemme Brexit-partiet, fordi de vil ha et parti som er klart for brexit men likevel ikke vil stemme konservativt. Men dersom de oppfatter det som at partiet til Farage går i ledtog med De konservative, kan de velge å stemme Labour.

Valget kan avgjøre brexit

Utfallet av brexit kan komme til å bli avgjort av valget i desember. Dette avhenger av sammensetningen i Underhuset.

Årsaken er de ulike partienes ulike brexit-standpunkt:

* De konservative vil gå ut med Boris Johnsons brexit-avtale.

* Brexit-partiet vil gå ut av EU, men uten en avtale.

* Labour vil framforhandle en mykere brexit, og legge denne fram for en folkeavstemning innen seks måneder, der et alternativ også er å bli i EU likevel.

* Liberaldemokratene vil avlyse brexit ved å trekke artikkel 50 dersom partiet får rent flertall. Om dette ikke er mulig, vil partiet støtte en ny folkeavstemning.

* Det skotske nasjonalistpartiet, SNP, ønsker å bli i EU og vil ha en ny folkeavstemning.

* I tillegg kommer mindre partier på begge sider. Nordirske DUP vil ha brexit, men på premisser som ivaretar Nord-Irlands plass i Storbritannia. Småpartiene De grønne, walisiske Plaid Cymru og The independent group for Change ønsker alle å bli i EU, og støtter en ny folkeavstemning.

Allianse på pro-EU-siden

Spørsmålet er i hvor stor grad partiene på pro-EU-siden vil inngå allianser, eller om deres velgere stemmer taktisk, og i hvilken grad det vil slå ut.

I 60 kretser i England og Wales har partiene Liberaldemokratene og De grønne (i Wales også Plaid Cymru) bestemt seg for å inngå allianser som gjør at de trer til side for hverandre i en rekke kretser for å forsøke å oppnå at en representant som står for «remain» – å bli i EU - vinner. Dette vil i hovedsak ikke slå så sterkt ut uansett, mener eksperter.

Labour var mandag raskt ute med å klistre Farage og Johnson til hverandre.

– En stemme for Boris Johnsons konservative er en stemme for Nigel Farages politikk, tvitrer Labours skyggebrexitminister Keir Starmer.

Nigel Farages snuoperasjon viser hvor viktig det er at «remainere» samarbeider, mener Labour-politiker David Lammy, som er pro-EU. Labour er ikke med i noen allianse med andre partier, men en rekke organisasjoner som jobber for at landet skal bli i EU, har lansert forslag til taktisk stemmegivning for EU-tilhengere.

