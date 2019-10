Julian Assange fikk ikke retten med på å utsette utleveringssak

Assange var selv til stede under rettsmøtet i Westminster Magistrates’ Court. Hovedpersonen holdt opp en knyttet neve som en hilsen til sine tilhengere på tilhørerbenken.

Domstolen skal i februar behandle Assanges klage på beslutningen om å utlevere ham til USA, der han tiltalt for spionasje.

48-åringens advokater ba retten om å utsette behandlingen i tre måneder, fordi de trengte bedre tid til å forberede seg. Men det sa dommeren altså nei til.

Det skal holdes et forberedende rettsmøte til 19. desember, før det er satt av fem dager til å behandle utleveringssaken i februar.

– Vi vil hevde at dette er et politisk forsøk på å sende et signal til journalister om konsekvensene av å publisere informasjon. Det mangler juridisk presedens, sier advokat Mark Summers, som representerer Assange.

Advokaten hevder amerikanske myndigheter har overvåket kommunikasjonen mellom ham og hans klient.

– Urettferdig

WikiLeaks-grunnleggeren selv svarte nei på dommer Vanessa Baraitsers spørsmål om han forsto hva som hadde skjedd i retten.

– Jeg klarer ikke å tenke ordentlig. Jeg forstår ikke hvordan dette kan være rettferdig. Denne supermakten har hatt ti år på å forberede denne saken og jeg har ikke tilgang på notatene mine. Det er veldig vanskelig å få gjort noe der jeg er, mens disse menneskene har ubegrensede ressurser, sa han, ifølge The Guardians referat fra retten.

– De sier journalister og varslere er folkets fiender. De har en urettferdige fordel i tilgangen til dokumenter. De kjenner mitt indre liv gjennom min psykolog. De stjeler mitt barns DNA. Dette er ikke rettferdig, sa Assange.

Rømningsfare

Han oppholdt seg i Ecuadors ambassade i London i sju år for å unngå utlevering til Sverige. Han var anklaget for voldtekt i Sverige, men Assange fryktet at svenske myndigheter ville utlevere ham til USA.

Etter at han mistet Ecuadors beskyttelse, har Assange sittet i høysikkerhetsfengselet Belmarsh. I juni undertegnet den britiske regjeringen utleveringsordren til USA. I september besluttet en domstol at det var en betydelig fare for at Assange ville rømme, og at han derfor måtte forbli bak lås og slå. WikiLeaks har uttrykt bekymring for 48-åringens helse.

Lekket dokumenter om USAs kriger

Amerikanske myndigheter anklager Assange for å ha konspirert med den tidligere soldaten og etterretningsanalytikeren Chelsea Manning om et datainnbrudd. Det førte til at hundretusener av hemmeligstemplede amerikanske dokumenter ble offentliggjort og lagt ut på nettet i 2010. Mange av dem dreide seg om USAs krigføring i Irak og Afghanistan og mange medier laget journalistikk basert på materialet.

Også et videoopptak som viser journalister og andre sivile bli drept av amerikanske soldater i et kamphelikopter i Irak i 2007, ble lekket.

