Den verste målinga for Erna og Høyre på 16 år

Skarve 14,2 prosent er det nedslående resultatet for Høyre på den ferske målingen. FOTO: Heiko Junge / NTB

Erna Solbergs parti har ikke ligget lavere på disse målingene siden juni 2009.

– At Høyre til stadighet gjentar at de er det trygge styringspartiet på borgerlig side, holder ikke lenger som argument for velgere, sier valgforsker Johannes Bergh til FriFagbevegelse.

Ikke lenger stjerna

At Frp-leder Sylvi Listhaug har trådt fram og utfordrer forestillingen om at det bare er Erna som er stjerna på høyresiden, bekreftes nok en gang på den ferske junimålingen fra Opinion for FriFagbevegelse og Dagsavisen.

Listhaug har også slått fast at det største partiet bør få statsministeren.

– Det er vanskelig å se for seg Erna Solberg som statsminister hvis Frp fortsetter å være like store. Frp har en god sak med styrkeforholdet mellom de to partiene nå, sier Johannes Bergh.

Tar opp kampen

På junimålinga er Sylvi Listhaug & co. det største partiet bak Ap med 22,8 prosent – en framgang på 1,8 prosentpoeng fra mai.

Frp vokser seg større samtidig som Høyre krymper.

– Vi tar opp kampen, og vi har alle ambisjoner om å bli størst på borgerlig side, skriver Høyre-leder Erna Solberg i en e-post til FriFagbevegelse.

På spørsmål om hvordan Høyre skal klare å reise seg etter å ha falt så mye på målingene de siste månedene, svarer Solberg slik:

– Vi skal bruke de neste 82 dagene på å snakke om hvordan vi skal bygge landet vårt sterkere, og sørge for at Norge har råd til morgendagens velferd.

– Samtidig må vi løse de store oppgavene som betyr noe for folks hverdag: Lavere skatter og kortere ventetider. Vi må bekjempe kriminalitet og sørge for mer læring og mindre bråk i skolen.

I en skvis

Høyres største problem er at partiet skvises fra begge sider, ifølge Johannes Bergh.

– Velgerne som vil ha et regjeringsskifte, peker på Frp. Og de som vil ha trygg styring og en regjering med kontroll på sikkerheten og utenrikspolitikken, vraker Høyre og går til Ap.

I den store velgerskaren som flykter fra Høyre til Frp, befinner det seg en god del unge, ifølge valgforskeren.

Det er spesielt unge menn som dras lenger ut på høyresiden.

– Dette er borgerlige velgere som vil ha et maktskifte og liker Frps kritikk av Ap og den sittende regjeringen. De er opptatt av skattepolitikk og personlig økonomi, sier han.

På junimålingen øker lekkasjen til Frp i omfang – fra 103.000 velgere i mai til 147.000 velgere i juni

Erna Solberg tar beskjeden og lover at Høyre skal løfte seg.

– Et borgerlig flertall er innen rekkevidde, selv på dårlige målinger. Men vi må bli større. Hvis ikke blir det fire nye år med Ap-styre, men da sammen med Rødt, sier hun.

Det er nemlig rødgrønt flertall på målingen, men Ap, Sp og SV er avhengig av mandater fra Rødt for å få en overvekt av de 169 stortingsrepresentantene.

Rødt forbi SV

Rødt gjør et voldsomt byks – fra 4,3 prosent sist til 7,3 prosent nå – og suser forbi SV. Partiet har 13 mandater på Stortinget mot åtte i 2021 hvis dette hadde vært valgresultatet. Framgangen for partiet ytterst på venstresida er også utenfor feilmarginen.

– Dette resultatet er motiverende og gir energi inn i valgkampen, konstaterer Marie Sneve Martinussen, leder i Rødt, overfor FriFagbevegelse.

Partiet tar flest velgere fra Sp, men forsyner seg også fra Ap i større grad enn før.

– Vi er tydelige og prioriterer at arbeidsfolk, pensjonister og uføre skal sitte igjen med mer mot slutten av hver måned, påpeker Martinussen.

Hverdagsøkonomien til folk er en viktig sak for Rødt. Martinussen synes ikke regjeringa har gjort nok for å bøte på det som tærer på lommeboka – matpriser, strømpriser, tannlegeregninger og boutgifter.

– Rødt skal være en utfordrer som kan gi gjennomslag for arbeidsfolk, pensjonister og uføre og andre som trenger en tydelig stemme, sier hun.