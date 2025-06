Erna trenger en familieterapeut

Høyre opererer uten slagord. Nå er det store bilder av Erna Solberg som gjelder, som her på valgkampbussen. Foto: NTB

Høyre har et storebror-problem, sa en sentral Høyre-politiker nylig til meg. Høyre forsøker å være en storebror som tar ansvar i søskenflokken. Men det er ikke så lett når partiet ikke lenger er størst på borgerlig side.

Fremskrittspartiet har nemlig kapret denne posisjonen. Og dette er et økende problem for Høyre, skal vi tro den ferske partimålingen som Opinion har utført for Dagsavisen og FriFagbevegelse.