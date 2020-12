– Det vi har sett den siste uka fra presidenten ligner mer på taktikken fra autoritære ledere vi følger med på, sier Michael J. Abramowitz, president ved Freedom House, en organisasjon som følger med på forholdene for demokrati rundt omkring i verden.

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle se noe som dette i Amerika, sier han til The New York Times.

Professor advarer: – Galskapen er den nye normalen her. Og mange politikere er redde for Trump-tilhengerne

Har sett det før

Usikkerheten i USA har økt etter hvert som dagene går uten at Donald Trump erkjenner at han har tapt. Tausheten fra mange republikanere bidrar sterkt, mener flere analytikere.

– Han tviholder på ideen om at han vant. Men ved å gå med på påstanden, selv om de egentlig ikke er enig med ham, støtter republikanerne opp og gjør ingenting for å bekjempe en voksende holdning blant Trumps kjernevelgere om at valget ikke er legitimt, sier jussprofessor Steve Vladeck ved University of Texas ifølge NTB.

Selv om omstendighetene har vært annerledes i andre land og ikke kan sammenlignes med situasjonen i USA akkurat nå, kan Trumps atferd ligne på den hos ledere i mange land demokratier ikke liker å sammenligne seg med, mener enkelte eksperter.

– Trumps manøvrer tilhører sjeldenhetene i liberale demokratier, men å erklære seier tidlig er et kjennetegn ved ikke-demokratiske regimer, påpeker professor Natasha Lindstaedt ved Universitetet i Essex, som har forsket på autoritære regimer.

Les også: Uten flertall i Senatet kan Biden slite med gjennomslag

Ville ikke gå

I en artikkel i The Conversation, et nettsted for nyheter og analyser rundt forskning, trekker hun frem eksempler på ledere i andre land som tidlig har erklært seier etter valg uten å ha grunnlag for det:

I 2010 nektet president Laurent Gbagbo i Elfenbenskysten å akseptere tapet i valget. Utfordreren, Alassane Ouattara, ble anerkjent som vinner av valgobservatører, det internasjonale samfunnet og Den afrikanske union. Men Gbagbo nektet å gå av. Valgkommisjonen kunngjorde at Ouattara hadde vunnet med 54 prosent av stemmene, noe FN mente var troverdig, men grunnlovsrådet, som besto av medlemmer som var lojale til Gbagbo, annullerte resultatene.

Laurent Gbagbo var president i Elfenbenskysten. Foto: AFP/NTB

Hun nenver også leder Yahya Jammeh i Gambia i 2016, selv om etterspillet der ikke kan sammenlignes med situasjonen i USA. Jammeh nektet å gå av etter at han tapte hårfint.

– Jammeh ba Høyesterett annullere resultatene og sendte soldater for å ta kontroll over valgkommisjonen. Jammeh ga seg først etter at Nigeria, Senegal og Ghana utplasserte styrker, skriver professor Natasha Lindstaedt.

Robert Mugabe. Foto: AFP/NTB

Til The New York Times nevner forfatter Steven Levitsky blant annet nå avdøde Robert Mugabe i Zimbabwe, som eksempel på regimer som har nektet å ta følgene av valgresultat. Levitsky er medforfatter av boka «How Democracies Die».

Les også: Disse profilene kan få plass i Bidens regjering

Kan smitte?

Ivan Krastev, ekspert på Øst- og Sentral-Europa ved Humanisitisk Institutt i Wien, mener det faktum at Trump nekter å erkjenne nederlag vil skape en «ny modell» for likesinnede politikere i Europa og andre steder i verden.

– Da Trump vant i 2016 lærte de at de kunne stole på demokratiet. Nå vil de ikke stole på demokratiet, og vil gjøre alt og hva som helst for å beholde makten, sier han til The New York Times.

Slike ledere vil fortsatt holde valg, men aldri tape, mener han, noe han kaller «Lukasjenko»-scenariet, etter Hviterusslands leder Aleksandr Lukasjenko.

Les også kommentar: Fox News kan ha plassert seg på riktig side av historien