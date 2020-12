Trump har siden det ble klart at det gikk mot valgseier for påtroppende president Joe Biden, hevdet at valget er stjålet og at han er den rettmessige vinneren. Trump-familien, som nyter stor makt over det republikanske partiet, legger press på Republikanerne for å sikre presidenten en ny periode.

Et spor de følger er det rettslige. Men der er det lite sannsynlig at de vil vinne fram, mener Dennis Goldford, professor i statsvitenskap ved Drake-universitetet i Iowa.

Noe som skaper enda større frykt blant Demokratene er hva som vil skje med de 306 valgmennene Biden har kapret gjennom delstatene han har vunnet.

Demokratenes store frykt

I en pressebrifing understreker Lonna Rae Atkeson, professor i statsvitenskap og valgekspert ved University of New Mexico, at valgmennene ikke formelt er bundet av valgresultatet.

– Flere steder har delstatsmyndighetene muligheten til å ta over retten til å utpeke valgmenn, sier hun.

Flere republikanske delstatsledere har avvist at dette vil bli aktuelt, og understreket at de vil følge normen, som er at valgmennene stemmer for den kandidaten som har fått flest stemmer i staten de kommer fra.

Men det anses ikke som et umulig scenario at enkelte svorne Trump-tilhengere ute i delstatsmyndighetene vil bryte den normen.

– Vi vet rett og slett ikke. Det ville ha vært en ekstrem handling, sier Dennis Goldford.

– I et slikt tilfelle befinner vi oss i et grunnlovsmessig ingenmannsland, og står foran en konstitusjonell krise, sier professoren.

Kan gå til høyesterett

Dersom det faktisk skjer og en republikanskstyrt delstat der Joe Biden har vunnet valget instruerer sine valgmenn til å stemme for Donald Trump, vil saken trolig gå til retten.

Da er det sannsynlig at saken vil gå hele veien til USAs høyesterett, mener Goldford. Høyesterett behandlet en lignende sak i sommer. Da besluttet høyesterett at delstater som har lovgivning som binder sine valgmenn, har rett til å straffe dem som ikke følger den forpliktelsen.

Det skjer ved jevne mellomrom, seinest i 2016-valget da blant annet to valgmenn valgte ikke å stemme for Donald Trump, men påvirker sjelden det endelige resultatet.

Galskapen er den nye normalen

32 delstater har lover som binder valgmennene. I de øvrige kan i teorien delstatsmyndighetene instruere valgmenn i å stemme mot folkets vilje.

– Jeg lurer på hvor republikanerne som står opp for grunnloven mot trumpismen er. Det er partiet som har gjort dette mulig. Trump er som en kjøttetende plante, og Republikanerne mater ham, sier Goldford.

Han vil ikke gi seg ut på noen gjetning om hvor sannsynlig et scenario der valgmennene likevel velger Donald Trump som president er.

– Galskapen er den nye normalen her, og mange politikere er redde for Trump-tilhengerne, sier han.