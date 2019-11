Añez, som også er visepresident i det bolivianske senatet, tok tirsdag midlertidig kontroll over senatet etter at Evo Morales gikk av etter 14 år som president søndag.

– Vi ønsker å utskrive nyvalg så snart som mulig. Det er en forpliktelse vi har gitt landet, og selvfølgelig vil vi oppfylle det, sa Jeanine Añez i en tale i senatet.

Ifølge Bolivias grunnlov skal en midlertidig president utskrive nyvalg innen 90 dager.

Añez sier at det er et «behov for å skape et fredelig klima» i landet, som har vært urolig siden valget 20. oktober.

– Snikete

Politikere fra Morales' venstreorienterte parti lot være å møte i senatet da Añez kunngjorde at hun tar over som president. Det var derfor bare opposisjonspolitikere til stede i senatet tirsdag.

Etter at Añez ble valgt til president, fordømmer Morales det han kaller «det mest snikete, mest avskyelige kuppet i historien», skriver nyhetsbyrået AFP.

Morales ankom Mexico tirsdag etter å ha fått innvilget politisk asyl.

Han kaller Añez «en kupp-handlende ytre høyre-senator» og mener at hun har erklært seg selv om midlertidig president «uten en gyldig quorum, omgitt av en gruppe medsammensvorne». Quorum er en betegnelse for det minste antall som må være til stede for at en forsamling skal være vedtaksfør.

Grunnlovsdomstolen i Bolivia sier imidlertid at vedtaket om å innsette Añez er gyldig og godkjenner det.

Valgfusk

Carlos Mesa, som var Morales' hovedutfordrer i valget, støtter at Añez er innsatt som midlertidig president i landet.

Morales trakk seg som president etter flere uker med protester og anklager om valgfusk. Ifølge Organization of American States var valget fullt av uregelmessigheter.

Også Morales' visepresident, nasjonalforsamlingens leder i senatet og nasjonalforsamlingens leder i underhuset gikk av søndag. Dermed havnet Bolivia i et maktvakuum, siden det er disse rollene, i denne rekkefølgen, som kan inneha ledervervet.

Sju drept etter valget

Totalt sju personer ble drept i volden som utspant seg i gatene etter valget i Bolivia i oktober, ifølge landets regjeringsadvokat.

Volden brøt ut etter at den nå avgåtte presidenten Evo Morales erklærte seg selv om valgvinner.

Det har tidligere vært kjent at tre personer ble drept i protestene, men tallet ble tirsdag oppjustert til sju. Fire av dem ble drept av skudd, sier regjeringsadvokat Juan Lanchipa.