Iran har utnevnt Soleimanis etterfølger

Qaani er brigadegeneral og har vært en nær medarbeider av Soleimani og nestkommanderende i Quds-styrken siden 2006.

Valget av Qaani ble kunngjort av Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei.

62-åringen ble født i Khorasan-provinsen nord i Iran i 1957 og sluttet seg til Revolusjonsgarden som 25-åring.

I likhet med Soleimani utmerket han seg under krigen mot Irak og avanserte raskt i gradene. Begge de to ble såret under krigen som varte fra 1980 til 1988.

Afghanistan

Etter krigen ble Qaani en del av Revolusjonsgardens Ansar al-Mahdi-korps og fikk på 1990-tallet en sentral rolle som leder for operasjoner i Afghanistan og Pakistan.

På slutten av 1990-tallet ble han en del av Quds-styrken, som han i 2006 ble utnevnt til nestleder for.

Qaani ble etter hvert sentral i Irans våpenstøtte til Hizbollah i Libanon, og han skal også ha vært sentral i Irans kontakt med militante sjiamuslimske grupper i Asia, Afrika og Sør-Amerika.

Våpen og penger

I 2010 ble det avdekket at han var involvert i våpensmugling til Gambia, og han har i en årrekke vært gjenstand for amerikanske sanksjoner, anklaget for våpenstøtte og pengestøtte til organisasjoner på USAs terrorliste.

Qaani er også kjent for å stå Irans øverste leder svært nær, ifølge enkelte kanskje enda nærmere enn forgjengeren Qasem Soleimani.

– Quds-styrkens ordrer forblir nøyaktig de samme som under martyren Soleimanis ledelse, understreket Khamenei da han fredag kunngjorde utnevnelsen av Qaani.

– Irans svar vil bli heftig

Det er en risiko for at konflikten mellom USA og Iran kommer ut av kontroll etter USAs likvidering av general Qasem Soleimani, mener forsker Sverre Lodgaard.

I så fall kan konflikten utvikle seg til krig – selv om Lodgaard i utgangspunktet tror dette er noe begge parter forsøker å unngå.

– Det store spørsmålet er om partene klarer å vise evne og vilje til moderasjon, slik at de unngår den store krigen, sier han til NTB.

I løpet av den siste uken har USA bombet iransk-støttede militssoldater i Irak, og USAs ambassade i Bagdad er blitt rammet av voldsomme opptøyer som USA hevder Iran sto bak.

Lodgaard mener at USA strakk strikken veldig langt da Soleimani ble tatt av dage. Han betegner likvideringen som viktigere og mer alvorlig enn operasjonene som førte til at Osama bin Laden og IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi ble drept.

– I dette tilfellet er motstanderen veldig mye mektigere, sier Lodgaard, som er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Han viser til at Iran kan iverksette svar av en helt annen kaliber enn al-Qaida eller IS noen gang hadde mulighet til.

– Det iranske svaret kommer til å bli heftig, spår Lodgaard.