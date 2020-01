– Likviderte USA akkurat, uten Kongressens autorisasjon, Irans nest mektigste mann, for med viten og vilje å utløse en potensielt massiv regional krig? spør demokraten fra Connecticut på Twitter.

Murphy bestrider ikke at lederen for elitestyrken i den iranske Revolusjonsgarden, general Qasem Soleimani, var en svoren fiende av USAs interesser i Midtøsten, men mener likevel at president Donald Trump har krysset en grense.

– Dette bør virkelig bekymre oss

– Likvidasjonen blir rettferdiggjort med at den skal hindre framtidige angrep. En av grunnene til at vi generelt sett ikke likviderer andre lands politiske ledere, er vissheten om at dette vil føre til drap på flere, ikke færre amerikanere. Dette bør virkelig bekymre oss, fortsetter Murphy.

Hvilke følger likvidasjonen av Soleimani vil få, er et åpent spørsmål, mener han.

– De nykonservative som i kveld slår seg på brystet, bør huske at de største tabbene globale stormakter gjør, er å bruke militærmakt på kompliserte steder med få venner, uten å ta hensyn til konsekvensene, skriver Murphy.

Biden kritiserer Trump

President Donald Trump har kastet dynamitt i en kruttønne gjennom attentatet mot Irans mektige general, mener Demokratenes presidentkandidat Joe Biden.

I kritikken av Trumps ordre slutter tidligere visepresident Biden seg til en rekke andre demokrater som kjemper om å bli partiets presidentkandidat.

Luftangrepet der Qasem Soleimani ble drept i Bagdad natt til fredag, kan føre USA «til randen av en kjempekonflikt over hele Midtøsten», sier Biden.

Pelosi fordømmer

Lederen i Representantenes hus, Nancy Pelosi, fordømmer USAs likvidasjon av den mektige iranske generalen Qasem Soleimani. Hun frykter en eskalering av vold.

– Nattens luftangrep kan føre til en farlig opptrapping av vold. USA og resten av verden kan ikke ta sjansen på å øke spenninger til et punkt der det ikke er noen vei tilbake, sier Pelosi.

Kongressen ble ikke underrettet før president Donald Trump beordret angrepet på Soleimani, ifølge Pelosi. Hun krever at de blir orientert om hendelsen umiddelbart.