En skole i India beklager seg, etter at studenter avla eksamen med pappbokser på hodet. Målet? Å forhindre juks blant elevene, skriver CNN.

Forsiden av boksene var skåret vekk så elvene kun så de krevende spørsmålene foran seg, uten mulighet til å snike et blikk mot naboen.

Sterke reaksjoner

Den innovative pedagogiske metoden vakte sterke reaksjoner, etter at en lærer publiserte bilde av elevene på Facebook.

Utdanningsminister i Karnataka, S. Suresh Kumar, var raskt ute med å stemple praksisen som «uakseptabel».

– Ingen har rett til å behandle studenter som dyr, skriver Kumar.

– Denne perversiteten vil bli håndtert raskt.

Frivillig eksperiment

Skolen, Bhagat Pre-University College, har sendt brev til myndighetene som forklarer at boksene var ment som et eksperiment. Forsøket ble innført forrige onsdag, ifølge skolens administrator M.B. Sateesh.

Han understreker at det var frivillig å delta og skolen informerte foreldre på forhånd. Kun studenter med tillatelse, kunne ta eksamen innenfor boksene. Av de 72 studentene som avla eksamen den dagen, deltok 56.

– De sa de var komfortable med det, forteller Sateesh.

– Skolen trakasserte ingen studenter, det var frivillig og noen studenter deltok, mens andre ikke gjorde det.

Deltakerne troppet opp med sine egne bokser til eksamen. Flere tok dem av etter 15 til 30 minutter, opplyser Sateesh. Alle studentene ble bedt om å ta dem av etter en times tid.

Alvorlige jukseskandaler

Forsøket kom etter at skolen i fjor hadde store utfordringer med juks. De siste årene har det vært en rekke skandaler med fusk i India. I 2015 nådde forsøkene på å jukse bokstavelig talt nye høyder. Foreldre og familiemedlemmer klatret opp veggene på en skole i Bihar, for å sende jukselapper til sine kjære.

Utdanning er høyt verdsatt i India. De siste ti årene har hele 271 millioner indere blitt løftet ut av fattigdom, skriver Forbes. Likevel meldte World Poverty Clock i 2018 at hele 70.6 millioner indere fremdeles lever i ekstrem fattigdom.

For mange kan utdanning være nøkkelen til å komme seg av fattigdom. Men dette innebærer også at mange studenter er under sterkt press for ikke bare å bestå eksamen, men å briljere.

Kritikere peker på dette som en motivator blant de som velger å jukse. Samt som en årsak til falmende mental helse blant indiske studenter. Tidligere i år tok 19 studenter sør i India livet sitt, etter at en skole offentliggjorde eksamensresultater.