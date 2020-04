22 svenske forskere skrev nylig et debattinnlegg i den svenske avisen Dagens nyheter, der de gikk knallhardt ut mot folkehelsemyndighetene og koronastrategien som statsepidemiolog Anders Tegnell har valgt i Sverige.

Forskerne skrev blant annet at de svenske dødstallene nærmet seg italienske høyder.

Og: «Med tjenestemenn uten evner til å forutse eller begrense epidemien, må de folkevalgte gripe inn med raske og radikale tiltak.»

Björn Olsen, professor ved Universitetet i Uppsala, var en av forskerne som skrev under på innlegget.

Uheldig

Han sier nå til Aftonbladet at sammenligningen med Italia var uheldig.

– Det var feil og ikke bra. Vi skulle heller ha sammenlignet med et annet land, sier Olsen.

Magnus Carlsson, dosent ved Universitetet i Lund, tar også selvkritikk.

– Sammenligningen med Italia var ulykkelig. Det er bedre å sammenligne med nabolandene.

Han skulle også gjerne sett at de ikke hadde skrevet «tjenestemenn uten evner».

– Vil vil ha en dialog med Folkhälsomyndigheten i stedet for en skyttergravskrig, sier Carlsson.

Vil ikke delta i debatten

Olsen ved universitetet i Uppsala forteller at tonen har vært svært hard og at de er blitt utsatt for stygge personangrep etter at artikkelen sto på trykk.

– Jeg kommer ikke til å delta i debatten lenger, sier han.

Professor Olsen understreker at han ikke har noe imot Folkhälsomyndigheten eller Anders Tegnell, men at han er uenig i en del spørsmål, for eksempel viktigheten av å stenge ned samfunnet for å stoppe smittespredning.

Å gjøre det nå, tror han er for sent.

– Vi har en ukontrollert spredning. Befolkningen har på egen hånd distansert seg sosialt. Men jeg tror ikke det er nok for å holde smitten under kontroll, sier Olsen.

Han tror mer på å isolere Stockholm fra resten av Sverige. Da må reiser inn og ut av hovedstaden forbys.

Olsen tror dette vil være et godt tiltak siden det i noen deler av Sverige knapt er smittetilfeller.

Totalt er det nå registrert 1.765 koronarelaterte dødsfall i Sverige.

Tegnell om kritikken

Anders Tegnell slo tilbake mot forskerne som kritiserte helsemyndighetene og den svenske strategien.

– Jeg forstår ikke hva de mener. Helsevesenet har hele tiden hatt kontroll. Om du ser på kurven har vi ganske konsekvent hatt rundt 60 døde per dag, uttalte han på en pressekonferanse sist uke.

Tegnell mente forskernes sammenligning med italienske dødstall var faktamessig helt feil.

– Jeg vil benekte at vi ikke har en gjennomarbeidet strategi. Dødstallene er ikke korrekte. I Italia registreres kun dødsfall på sykehus. Det er noen grunnleggende feil i kritikken. Mer ønsker jeg ikke å kommentere.