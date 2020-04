Anders Tegnell: – Vi får urovekkende rapporter om utelivet

På mandag ble det presentert tall som viste at det er registrert 40 nye koronarelaterte dødsfall i Sverige.

Det totale antallet døde er nå 1.580.

Ifølge svenske helsemyndigheter har smittekurven flatet ut etter påske. Statsepidemiolog Anders Tegnell uttalte til NRK sist uke at deres modeller indikerer at det kan bli flokkimmunitet i Stockholm i løpet av mai. Flokkimmunitet i en befolkning oppstår når mange nok har blitt smittet og blitt friske igjen og dermed antas å være immune mot viruset.

Søndag fortalte Tegnell til nyhetsbyrået TT at smittespredningen også har stabilisert seg i sykehjemmene.

Statsepidemiologen uttrykte likevel bekymring da han møtte pressen på mandag.

Til SVT uttalte han at de mottar en del urovekkende rapporter om at utelivet har tatt seg opp og at det er blitt trangt på barer og restauranter igjen.

Ifølge Tegnell jobber de nå med å sjekke ut om disse rapportene stemmer.

Den svenske statsepidemiologen understreket at det er svært viktig at folk følger myndighetenes smitteråd.

Tegnell har fått mye kritikk for strategien Sverige har valgt for å bekjempe epidemien. Svenske helsemyndigheter har lagt seg på en mindre restriktiv linje enn andre europeiske land når det gjelder sosial isolasjon og har blant annet holdt skoler og barnehager åpne.

22 forsker skrev nylig et innlegg i den svenske avisen Dagens Nyheter. I innlegget ba de politikerne gripe inn med raske og radikale tiltak.

De viste blant annet til at det dør ti ganger så mange av Covid-19 i Sverige som i Finland, som har mye strengere restriksjoner enn Sverige.