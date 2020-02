FN: Partene i Libya er enige om varig våpenhvile

Representanter fra de rivaliserende partene i Libya-konflikten møttes mandag i FN-regi i Genève i et forsøk på å få liv i fredsprosessen.

Fem høytstående representanter fra begge parter deltar i samtalene, under oppsyn av Salame.

– Det er enighet om prinsippene, spørsmålet som nå gjenstår er vilkårene, sier han.

Russland og Tyrkia meklet 12. januar fram en våpenhvile i Libya, men partene har siden anklaget hverandre for å bryte denne.

19. januar ble det også holdt en internasjonal fredskonferanse i Berlin, men Libyas FN-støttede statsminister Fayez al-Serraj og opprørsgeneralen Khalifa Haftar møttes ikke ansikt til ansikt der.

Hardt ut

Salame gikk i forrige uke hardt ut mot partene og deres utenlandske støttespillere og anklaget dem for å komme med fagre ord om fred, samtidig som det bryter våpenhvilen og våpenblokaden.

Oljerike Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land i 2011 styrtet Muammar Gaddafis regime.

Siden har en rekke militsgrupper kjempet om makten, noe som har bidratt til å gjøre Libya til et senter for menneskehandel og et brohode for flyktninger og migranter som forsøker å ta seg sjøveien til Europa.

Mange aktører

I 2019 ble situasjonen ytterligere forverret da Haftar og hans milits innledet en offensiv mot Tripoli.

Haftar støttes av Saudi-Arabia, Egypt, De forente arabiske emirater, Egypt og Jordan, og LNA-militsen har et stort antall leiesoldater fra Russland og Sudan i sine rekker.

Statsminister Fayez al-Sarraj og hans regjering har Tyrkia og Qatar i ryggen, og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sendte tidligere i år soldater til landet.