Feil i oversettelsen. På Facebook ble Kinas president til «Mr. Shithole»

Feilen skal ha oppstått i oversettelsesprosessen fra myanmarsk til engelsk, skriver Reuters.

Facebook opplyste søndag at de «tekniske problemene» er rettet opp.

Den ble oppdaget under den andre dagen av presidentens besøk i Myanmar, der han har hatt møter med landets sivile leder Aung San Suu Kyi. Under toppmøtet har de to blitt enige om over 30 samarbeids- og handelsavtaler.

Toppmøte

Oversettelsesfeilen ble observert på Suu Kyis Facebook-side, midt under toppmøtet.

Dersom man brukte oversettelsesfunksjonen og oversatte den opprinnelige myanmarske teksten til engelsk, ble navnet til Xi Jinping oversatt til «Mr. Shithole» seks ganger.

Også en tittel fra en lokalavis ble oversatt i like lite flatterende ordelag. Her het det «Dinner honours president shithole».

Beklager

«Vi har rettet på tekniske problemer som forårsaket feil oversettelse fra myanmarsk til engelsk på Facebook. Dette skulle ikke ha skjedd, vi tar nå nødvendige grep for å sikre at det ikke skjer igjen. Vi beklager», skriver Facebook.

Det sosiale mediet hevder feilen kan ligge i at navnet til president Xi Jinping ikke lå inne i den burmesiske databasen, dermed ble oversettelsen ren gjetning. (NTB)

