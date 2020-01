Trump: «Det er bare så urettferdig at amerikanske foretak har forbud mot å betale bestikkelser»

Det er allerede kommet en rekke bøker om Donald Trump etter at han ble sverget inn som president vinteren 2017. I flere av dem kommer Trump veldig dårlig ut.

Boken «A Very Stable Genius», skrevet av Washington Post-journalistene Carol Leonnig og Philip Rucker, avslører flere tabber av Donald Trump der den beskriver livet i Det hvite hus for Donald Trump og hans stab.

Særlig er det en del utsagn og kunnskapshull som avsløres i boken, som skaper oppstyr i USA.

Washington Post har publisert utdrag og der kommer det ene gullkornet etter det andre.

Som da Trump klaget over at utenlandske selskap har det enklere enn amerikanske.

«Det er bare så urettferdig at amerikanske foretak har forbud mot å betale bestikkelser for å bygge forretninger utenlands», utbryter Trump til medarbeidere og assistener i Det hvite hus, ifølge boken.

Sitat

Tittelen på boken er et sitat fra Trump selv.

Etter dager med knallhard kritikk om at han mentalt ikke er egnet som president slo Donald Trump fast at jo, det er han. Da var svaret enkelt: «Jeg er et ekstremt stabilt geni».

I boken omtales også da Trump nærmest trippet som en fanboy og ba tidligere stabssjef i Det hvite hus, Reince Priebus, om å få møte Putin så fort som mulig.

«Når kan jeg møte Putin? Kan jeg møte han før innsettelsen?», spør Trump, ifølge boken.

Dette var altså før han offisielt var president og sågar før Trump hadde møtt sine allierte i NATO.

«Idiot»

Tidligere utenriksminsiter Rex Tillerson måtte beklage til andre da Trump gjorde seg bort.

Under et møte i Pentagon der formålet var å lære Trump om nettopp NATO og hvorfor de opererer som de gjør, endte Trump opp med å skjelle ut store deler av sin ege stab, samt ledelsen i Pentagon, altså hovedkvarteret til det amerikanske forsvarsdepartementet.

Trump fikk nok av forelesningen der formålet var å lære Trump hva NATO driver med og USAs rolle i verden. Ikke minst at et stabil Europa er bra for USA.

Hans begrensede evne til å konsentere seg særlig lenge av gangen førte til flere avbrytelser der Trump hevdet at NATO var meningsløst, at Sør-Korea bør betale USA for å leie soldater og at NATO skylder USA penger.

Da Trumå så ble forklart at han ike hadde rett i noe av dette, ble det nok for Trump: «Dere er alle tapere. Dere aner ikke lenger hvordan man vinner», utbrøt Trump, ifølge forfatterne.

Etter møtet tok Tillerson grep og sa til de andre: «Jeg beklager, men han er en jævla idiot».

Kunnskapshull

I boken avsløres det også enorme kunnskapshull hos Donald Trump.

Under en samtale med Indias statsminister, Narendra Modi, viste Trump at geografi ikke er hans sterke side.

«Det er heldigvis ikke sånn at dere har Kina ved grensen», sa Trump ifølge forfatterne.

Vel, det er akkurat hva India har. Kina ved grensen altså.

Heller ikke historie framstår som Trumps sterke side.

I boken fortelles det om et besøk ved Pearl Harbor, stedet der Japan angrep USA under 2. verdenskrig.

Ifølge tidligere stabssjef Jon F. Kelly hadde ikke Trump peilig på hva som hadde foregått i havnen der. Gjennom hele besøket surret Trump det til og virket forvirret, men samtidig veldig selvsikker på at han hadde rett, melder New York Times.

Boken er tilgjengelig på engelsk 21. januar.

Riksrett

Denne uken ble det også klart at Trump utvider sitt juridiske team foran riksrettssaken som starter tirsdag, skriver NTB.

Nyhetsbyrået AP og andre medier viser til ikke navngitte kilder som sier at Starr blir del av Trumps forsvarerteam.

Kjendisadvokat og Harvard-professor Alan Dershowitz skal også være med i gruppen av jurister. Dershowitz bekrefter selv at han skal presentere argumenter basert på USAs grunnlov som taler mot å fjerne Trump som president.

Jeg vil argumentere for at det det ikke er mulig å stille ham for riskrett for å hindre etterforskning av ham selv, sa Dershowitz til MSNBCs Ari Melber.

Han mener altså at det ikke er rom i grunnloven å dømme Trump for hindring av å etterforske seg selv.

Argumenter

Dershowitz påpekte også at han ikke vil være med og utforme noen strategi med Trumps jurister, men skal bidra med sin argumentasjon i en dag.

Tidligere har Dershowitz vært forsvarer for blant andre overgrepsdømte Jeffrey Epstein, drapstiltalte O.J. Simpson og bokseren Mike Tyson, skriver NTB.

Pat Cipollone, juridisk rådgiver i Det hvite hus, ventes å få en ledende rolle i forsvarerteamet. Det får trolig også Trumps personlige advokat Jay Sekulow.

Ken Starr ledet den såkalte Whitewater-etterforskningen på 1990-tallet. Saken ble etter hvert utvidet til å omfatte president Bill Clintons forhold til Monica Lewinsky, en skandale som førte til at Clinton ble stilt for riksrett for mened – og deretter frikjent.

