Senator Kamala Harris blir Joe Bidens visepresidentkandidat i høstens valg, som første svarte kvinne noensinne.

Harris ble raskt en av favorittene til å bli Bidens makker etter at hennes egen valgkamp endte. Hun er senator og kommer fra California.

– Jeg har den store ære å kunngjøre at jeg har valgt Kamala Harris – en fryktløs forkjemper for den lille mann – til min makker, sa Biden på valgkampkontoret sitt i Wilmington i Delaware tirsdag.

I sin første uttalelse etter utpekingen sier Harris at hun er beæret over å ha blitt valgt, og at Biden kan forene det amerikanske folk.

– Han har brukt hele sitt liv på å kjempe for oss, sa hun.

Hun og Biden kommer onsdag til å opptre sammen for første gang i Bidens hjemby Wilmington i Delaware onsdag ettermiddag, og de blir begge nominert på Demokratenes virtuelle landsmøte i Milwaukee neste uke, skriver NTB.

Med dette valget anerkjenner Biden også den viktige rollen som afroamerikanere spiller for Det demokratiske partiet og for Bidens muligheter til å slå president Donald Trump til høsten.

Før hun ble valgt til senator for California i 2016, var den 55 år gamle juristen justisminister i den store delstaten.

I Senatet har hun arbeidet for helsereform, forbud mot salg av angrepsvåpen og en progressiv skattereform. Hun utmerket seg også under riksretten mot Trump.

Med utnevnelsen skaper Biden historie ved for første gang å sette en svart kvinne på stemmeseddelen til et av USAs to store partier. Harris' far er svart jamaicaner, mens moren er indisk.

Et hint til den svarte velgergruppen

Valget av Kamala Harris som visepresidentkandidat er ikke overraskende og et hint til den svarte velgergruppen, sier den svenske USA-kjenneren Dag Blanck.

Han kaller Joe Bidens valg et viktig signal og en markering.

– Hun var en av de ledende kandidatene, så det var kanskje ikke så uventet. Hun har vært manges favorittkandidat, sier Blanck, som er professor i Nord-Amerika-studier ved Uppsala universitet.

Han mener Biden får en stabil person ved sin side.

– Harris har bred erfaring, hun er tøff i valgkamp og en hardtslående debattant. Hun er også yngre – en viktig faktor siden Biden selv er oppe i årene, fortsetter han.

Professoren mener også valget har en spesiell betydning med tanke på sommerens protester i amerikanske byer.

– Harris blir den første svarte kvinnen som nomineres som visepresident, det er et viktig signal til velgerne og en markering med tanke på utviklingen vi har sett siden George Floyds død, sier han, og føyer til at den svarte velgergruppen er viktig for Demokratene.

– Dette er et signal om at man tar dem på alvor, sier Blanck, men føyer til:

– Valget av visepresident pleier å få svært mye oppmerksomhet, men siden blir det raskt et spørsmål av mindre interesse. Det blir sjelden avgjørende, men kan være negativt for kandidaten som velger noen som framstår som svak. Det ser imidlertid ikke ut til å være noen risiko for at valget av Harris får den effekten, sier han. (NTB)

Kamala Harris

* Født 20. oktober 1964 i Oakland, California. Har indisk mor og jamaicansk far. Gift, ingen egne barn.

* Utdannet jurist og utnevnt til assisterende statsadvokat i Alameda County i 1990.

* Ble som første svarte kvinne valgt til justisminister i California i 2011, en posisjon hun hadde til 2017 da hun ble valgt inn i Senatet for demokratene.

* Kunngjorde i januar 2019 at hun ville forsøke å bli partiets presidentkandidat, men trakk seg i desember og ga sin støtte til Joe Biden.

* Har som senator blant arbeidet for helsereform, forbud mot angrepsvåpen og progressiv skattereform.

* Ble nevnt som mulig justisminister under president Barack Obama, samt som mulig dommer i høyesterett.

* Regnes som en mulig visepresidentkandidat for Joe Biden. (NTB)