Donald Trump risikerer å bli stilt for riksrett og det pågår flere høringer i Kongressen. Den siste tiden har Trump etetrlyst kampvilje fra republikanerne. Og det fikk han onsdag.

De amerikanske kongressrepublikanerne er rasende over å ha blitt utelatt fra riksrettsgranskningen mot USAs president Donald Trump. Onsdag stormet de det som var en lukket høring i kjelleren i kongressbygningen Capitol Hill, skriver NTB.

Vitner til hendelsen sier de republikanske politikerne presset seg forbi sikkerhetsvaktene i bygningen. Republikanerne begynte så å rope innvendinger mot at demokratenes ledere i Representantens hus holder høringen bak lukkede dører uten å frigi transkriberingen fra vitneforklaringene, skriver Reuters.

Donald Trump skal ha visst om stormingen i forkant og gitt sitt samtykke, melder MSNBC.

Aksjonen skal ha vært i regi også av den konservative koalisjonen House Freedom Caucus og representanten fra Florida Matt Gaetz.



Matt Gaetz. Foto: NTB Scanpix

Less også: USA: Flertall støtter riksrettprosess mot Donald Trump

Republikanere i komiteer

Det som derimot også er tilfellellet at det allerede er flere republikanere i komiteen som gjennomfører høringen, melder blant andre MSNBC.

Dermed er altså ikke republikanbere utelatt, det er de innledende høringene sopm holdes for lukkede dører lsik at ike framtididge vitner skal kunne samkjøre sine forklaringer, melder flere medier, blant andre CNN.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Begikk sikkerhetsbrudd

Hendelsen onsdag skal være et klart brudd på de strenge reglene som gjelder for møterommet kalt SCIF. Rommet er laget for å hindre elektronisk avlytting, og flere er bekymret for at kongressmedlemmene begikk alvorlige sikkerhetsbrudd ved å gå inn med mobiltelefoner.

Det politiske stuntet kommer etter at Trump oppfordret republikanerne om å vise tøffere motstand til riksrettsgranskingen. Forklaringen til vitnet Laura Cooper ble utsatt i flere timer. Hun skulle snakke foran både demokratiske og republikanske kongressmedlemmer. Cooper er ansatt i Pentagon, og det var ventet at hun skulle få spørsmål om hvorfor Trump holdt tilbake 391 millioner dollar i militær støtte til Ukraina.

Den pågående riksrettsgranskningen mot Trump handler om hvorvidt Trump ba Ukraina om tjenester som skulle hjelpe ham politisk på hjemmebane.

Les også: Denne videoen fra Donald Trump ble fjernet av Twitter

Vitne

USAs fungerende ambassadør til Ukraina, Bill Taylor, er et sentralt vitne i riksrettsprosessen mot den amerikanske presidenten. Saken handler om hvorvidt Trump ba Ukraina om tjenester som skulle hjelpe ham politisk på hjemmebane, skriver NTB.

Bak lukkede dører vitnet Taylor tirsdag om at Trumps krav om at «alt» Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ønsket seg, inkludert militær støtte, var avhengig av et løfte fra Ukraina om å etterforske Joe Biden og sønnen Hunter for korrupsjon.

I en 15-siders åpningsuttalelse som er publisert i flere amerikanske medier, skisserer Taylor en kampanje som ble iscenesatt av Trumps personlige advokat Rudy Giuliani.

Taylor forklarte at Trump forsøkte å holde tilbake militærhjelp til Kiev med mindre den ukrainske presidenten offentlig kunngjorde en etterforskning av det ukrainske naturgasselskapet Burisma.

Avgjøres i Senatet

Som det ligger an nå, kan det se ut som Donald Trump kommer til å bli stilt for riksrett. I Representantenes hus er det flertall for dette og kammeret kontrolleres av Demokratene.

Men det er i det andre kammeret, Senatet, hvor det hele avgjøres.

Spørsmålet er om Senatet, som kontrolleres av Republikanerne, er villig til å felle Trump. Det kreves to-tredels flertall i Senatet om Trump skal fjernes. Altså hele 67 av 100 senatorer som må stemme for å felle presidenten.

Ukraina-saken har ført til mer motstand mot Trump, også i kongressen.

Trump frøs tidligere i år rundt 2 milliarder kroner i militær bistand til Ukraina, før han ba landets president Volodomyr Zelenskyj om å etterforske Joe Bidens sønn, skriver NTB.

Les også: Republikansk eks-senator hevder det er flertall i Senatet for å fjerne Donald Trump