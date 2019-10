I USA stormer det rundt Donald Trump. Landets president har siden han tiltrådte i 2017 splittet en hel nasjon mer eller mindre på midten.

Men det var fram til tirsdag.

Nå viser nemlig en ny måling at et flertall av amerikanere støtter en riksrettprosess mot Donald Trump.

Som vanlig har Donald Trump rast på Twitter mot sine politiske motstandere, som vil stille ham for riksrett, og mener han utsettes for kuppforsøk.

– Etter hvert som jeg får vite mer og mer hver dag, kommer jeg til den konklusjonen at det som foregår ikke er en riksrettssak, det er et KUPP, skrev Trump.

