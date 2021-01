En av dem som har overgangen til ny president i USA, er smittevernsjef, Anthony Fauci, som ikke har lagt skjul på sin lettelse over den nye situasjonen.

– Det at man kan komme hit og snakke om det man kan og det vitenskapen sier – det er en frigjørende følelse, sa Fauci til pressen under den første pressekonferansen under Joe Biden.

Joe Biden har satt koronapandemien øverst på agendaen. På arbeidslisten står både mye mer testing, strengere tiltak, mer vaksinering, en sterkere nasjonal styring og mer penger til delstatene for å håndtere pandemien og bøte på de økonomiske konsekvensene.

I bunnen for dele hele ligger et ønske fra Biden om å la vitenskapen og fagfolk gi råd om hva som bør gjennomføres – noe forgjengeren Donald Trump ikke satte i høysetet, men tvert imot mange ganger motarbeidet.

Les også: Smittetallen går ned i USA - en tredel kan ha vært smittet

– Basert på anekdoter

I et intervju med Donald McNeil Jr i The New York Times-podkasten The Daily utdyper Fauci hvordan det var å jobbe under Trump.

Fauci hadde nesten ikke hatt noe med Trump å gjøre før koronaepidemien kom. Han ble da kalt inn til briefinger hos presidenten, og oppdaget raskt at jobben kunne bli vanskelig.

– Jeg begynte å innse at det var et problem her da jeg sa noe og prøvde å understreke alvoret i situasjonen, og svaret fra presidenten alltid var å si noe sånn som «vel, det er ikke fullt så ille, er det vel?». Og jeg sa, jo, det er så ille, og dette kan virkelig bli et problem. Så det var alltid nesten en refleks, når jeg forklarte noe, å lokke meg til å minimere det, forteller Fauci.

Han forteller at han ble enda mer bekymret da Trump ofte trakk fram medisiner han hadde hørt skulle virke, det kunne være fra personlige kontakter som presidenten hadde snakket med.

– Det virket som en tilnærming til medisin basert på anekdoter, sier Fauci i podkasten.

Fauci er ærlig, men veier likevel sine ord når han snakker om tiden under Donald Trump.

Måtte være ærlig

Fauci bestemte seg for at han ikke kunne la være å si fra, verken privat eller offentlig, dersom han ble spurt om noe Trump hadde sagt som han mente var galt.

– En gang la han fram noe som helt klart ikke var fundert i noe data eller bevis, og han snudde seg til meg og sa: «Vel, Tony, hva mener du?». Og jeg sa at jeg ikke trodde det var sant i det hele tatt, fordi det ikke var noe bevis for det. Og han sa «å», og gikk videre til noe annet, forteller Fauci.

Siden hørte han indirekte at det var flere fra teamet i Det hvite hus som hadde vært til stede som ble veldig overrasket over at Fauci hadde motsagt presidenten i alles påhør.

– Men han (Trump) tok det pent. Til hans forsvar, han ble ikke opprørt i det hele tatt, sier Fauci.

Drapstrusler

Det var derimot mange sterke reaksjoner fra mange kanter på at han motsa presidenten offentlig. Pressekontoret i Det hvite hus beskyldte ham blant annet for å komme med feilinformasjon. Fauci måtte for eksempel tilbakevise det når presidenten hadde sagt at det hele snart ville gå over. Da kunne han bli oppringt og irettesatt av folk i Det hvite hus.

Fauci mottok også drapstrusler fra uidentifiserte personer.

Men han vurderte aldri å slutte, fordi han mente det var riktig å bli i jobben. Trump, som sparket mange rundt seg, fjernet heller aldri Fauci, selv om han på et valgmøte antydet at han ville gjøre det etter valget.

Nå fortsetter Fauci i jobben under et helt annet regime, men med en fortsatt enorm krise.

– Utfordringen er ekstraordinær. Vi lever under en historisk pandemi som vi ikke har sett maken til på 102 år, sier Fauci.

Les også: Slik vil Joe Biden håndtere koronakrisen