Smittetallene går ned i USA – en tredel kan ha hatt korona

Smittetilfellene har gått ned med hele en tredel i USA de siste par ukene – fra 250.000 nye tilfeller daglig i gjennomsnitt over en sjudagersperiode da de var på topp rundt 12. januar, til rundt 166.000 nye daglige i gjennomsnitt de siste sju dager nå, ifølge Worldometers oversikt.

Også nye sykehusinnleggelser av covid-19-pasienter har begynt å gå noe ned, og Centers for Disease Control and prevention (CDC) i USA venter at de går ytterligere ned de neste ukene.

Men tallene går ned fra et skyhøyt utgangspunkt.

En tredel har vært smittet?

Noe av nedgangen av smittetilfeller kan være en nedgang i testede etter at ekstra mange testet seg rundt juleferien, men det forklarer ikke alt, påpeker Donald McNeil Jr, helse-og vitenskapsansvarlig reporter i The New York Times, i en episode av avisens podkast The Daily.

Han sier det er sannsynlig at svært mange amerikanere nå har hatt koronavirus allerede. Det er så langt registrert 26 millioner smittetilfeller totalt i løpet av pandemien i USA. Men mørketallet er trolig langt høyere.

– De fleste epidemiologiske modeller multipliserer nå det med omtrent fire for å komme til tallet på reelle smittede i landet. Så da har vi reelt om lag mellom 100 millioner og 110 millioner smittede, inkludert de assymptomatiske, noe som betyr at rundt en tredel av landet har vært smittet, sier McNeil.

Om disse tallene stemmer, har USA uansett betalt en svært høy pris: USA rundet nylig 400.000 døde av koronapandemien – det klart høyeste i verden – og tallet er fortsatt ventet å stige.

Trues av nye mutasjoner

Men nå trues den ferske nedgangen i USA i antall nye smittede av det samme andre land står overfor: Spredningen av de nye virusmutasjonene. Både den britiske, sørafrikanske og den brasilianske varianten kan forverre situasjonen igjen. I tillegg er det oppdaget en California-variant av viruset. Den britiske mutasjonen er allerede oppdaget i minst 20 amerikanske delstater.

Dermed er det et kappløp også i USA mellom vaksineutrulling og utbredelsen av de nye virusmutasjonene. CDC antar at den britiske varianten vil være den dominrende varianten i USA allerede i mars.

President Joe Biden satser stort på vaksineutrulling, og har som mål å vaksinere 100 millioner amerikanere de første 100 dagene han er president. Enkelte dager i januar har man klart å vaksinere en million mennesker per dag, noe som må være gjennomsnittlig antall hver dag dersom målet de første 100 dagene skal nås.

Biden sier USA kan oppnå flokkimmunitet mot koronaviruset innen sommeren når massevaksinasjonen starter for fullt til våren.

– Jeg er trygg på at vi innen sommeren kommer til å være godt på vei mot flokkimmunitet, sa han på en pressekonferanse i Det hvite hus denne uka.

Målet kan oppnås når vaksinen er tilgjengelig for flere. Det kan skje de neste månedene, sa presidenten.

– Jeg tror vi kan klare det denne våren, men det kommer til å bli en logistisk utfordring som overgår alt annet vi har gjort i dette landet, sa han.

Lettet Fauci

Joe Biden har satt koronapandemien øverst på agendaen. På arbeidslisten står både mye mer testing, strengere tiltak, mer vaksinering, en sterkere nasjonal styring og mer penger til delstatene for å håndtere pandemien og bøte på de økonomiske konsekvensene.

I bunnen for dele hele ligger et ønske fra Biden om å la vitenskapen og fagfolk gi råd om hva som bør gjennomføres – noe forgjengeren Donald Trump ikke satte i høysetet, men tvert imot mange ganger motarbeidet.

Smittevernsjef Anthony Fauci og visepresident Kamala Harris bak president Joe Biden. Foto: AP/NTB

En av dem som merket dette, var USAs smittevernsjef, Anthony Fauci, som ikke har lagt skjul på sin lettelse over den nye situasjonen.

– Det at man kan komme hit og snakke om det man kan og det vitenskapen sier – det er en frigjørende følelse, sa Fauci til pressen under den første pressekonferansen under Biden.

