Barth Eide om Trumps «evige fred»: – Det ser litt lysere ut

– Jeg vil være svært forsiktig med å si at faren er over, så turbulent som Midtøsten er. Men jeg må si at det ser litt lysere ut nå enn for 24 timer siden, sier Barth Eide til NRK.

USAs president Donald Trump erklærte mandag kveld at en våpenhvile mellom Israel og Iran var på vei.

Tirsdag morgen har både Israel og Iran bekreftet dette.

Trump har snakket om en evig fred i regionen. – Om det blir evig fred, tror jeg historiebøkene får fortelle om. Men det er helt genuint at Trump har jobbet de siste timene og dagene for faktisk å avslutte denne krigen, sier utenriksministeren.

– Det kan høres paradoksalt ut, siden han nettopp var med å bombe Iran, men etter det har budskapet vært at nå må dette avsluttes, og det tror jeg er et helt reelt forsøk, sa Barth Eide, som snakket med NRK før også Israel bekreftet våpenhvilen.