Onsdag ble Joe Biden innsatt som USAs nye president i hovedstaden Washington. Senere på dagen understreket hans pressesekretær Jen Psaki at hun vil stå for sannhet og åpenhet, en klar referanse til sine forgjengere under Donald Trump.

Trumps pressesekretærer var Sean Spicer (182 dager i jobben), Sarah Sanders (ett år og 345 dager), Stephanie Grisham og Kayleigh McEnany (288 dager). Grisham holdt dog ikke en eneste ordinær pressebriefing i sin 281 dager lange periode i rollen, ifølge Washington Post.

Kayleigh McEnany, Sean Spicer og Sarah Sanders var alle pressesekretærer under Donald Trump. Foto: AFP/NTB

– Da president Biden ba meg om å tjene i denne rollen, snakket vi om viktigheten av å bringe sannhet og åpenhet tilbake til briefing-rommet, sa Jen Psaki til den frammøtte pressen i Det hvite hus onsdag, etter Bidens innsettelse.

Feeling a great deal of gratitude this morning that 81 million people voted to send @JoeBiden and @KamalaHarris to @WhiteHouse and responsibility to play any role I can in bringing truth and transparency back. See you at 7pm. (And on @TODAYshow and @NewDay shortly) — Jen Psaki (@jrpsaki) January 20, 2021

The Washington Post gjorde det til en sport å telle usannheter fra Biden-forgjenger Donald Trump. Avisen var 29. desember kommet opp i over 23.000 usannheter fra Trump, ifølge NTB.

Daglige møter

Psaki sa også at hun skal holde pressekonferanse hver dag utenom lørdag og søndag framover, i motsetning til under Trump, da pressekonferanser i stor grad ble droppet den siste tiden. Trump-administrasjonen var åpent fiendtlig innstilt til pressen.

Hun startet med å liste opp de 15 første presidentordrene Joe Biden undertegnet umiddelbart etter at han ble innsatt som president.

Psaki, som er 42 år gammel og kommer fra Connecticut, er tidligere pressetalskvinne i utenriksdepartementet og har også jobbet for Obama-administrasjonen og som kommentator for CNN. Ved å svare rundt på flere spørsmål til pressen onsdag, viste hun at hun har god erfaring fra kontakt med mediene.

«For reportere og andre som er kjent med oppdateringer til pressen før Trump-administrasjonens tid, var pressekonferansen med Psaki ‘ekstraordinært normal’», skriver New York Times, med referanse til de mange opphetede pressemøtene med McEnany og co. under Donald Trumps tid som president.

– Takk, alle sammen. La oss gjøre dette igjen i morgen, sa Psaki etter den 30 minutter lange presseseansen etter Bidens innsettelse som USAs 46. president.

