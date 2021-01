Republikaner-leder i Norge: – Jeg har ikke sett noen beviser på at stormingen var voldelig

– Jeg har ventet med å komme med noen bestemte konklusjoner hittil. Jeg har null tillit til hva massemediene rapporterer om dette, så jeg har forsøkt å følge live-rapportering fra kilder jeg stoler på.

– Ikke voldelig

Austin Rasmussen bor i Drammen, men er amerikaner og leder av den uavhenige organisasjonen Republicans Abroad Norway. Flere republikanske politikere i USA har fordømt stormingen av kongressbygningen onsdag kveld (norsk tid), men Rasmussen ser det ikke på samme måte.

– Så vidt jeg forstår er det snakk om noen som har stormet kongressbygningen på Capitol Hill. Jeg har hittil ikke sett noen beviser på at det har vært en voldelig storming. Det er ikke noe voldelig i å storme bygningen i seg selv, og derfor er det uheldig at politiet skjøt en kvinne inne i bygningen, sier han.

Rasmussen mener det må overlates til politiets etterforskning å konkludere med hvem som skal straffeforfølges.

En kvinne ble skutt og drept i stormingen og ytterligere tre personer har mistet livet. 52 personer er arrestert.

– Storming av kongressbygningen er ikke akkurat noe hverdagslig som skjer hvert valg…?

– Det er ikke noe som skjer hvert valg, men det er utvilsomt noe som ligger til grunn for hele USA, denne mistroen til myndighetene og reaksjoner mot maktmisbruk. Om vi går helt tilbake til hvordan USA oppsto så løsrev kolonistene seg og opprettet nasjonen i protest mot en skatt på te. Det vi ser i dag er noe helt annet enn en te-skatt.

– Mediene forsterker polarisering

Han har fått med seg den store mediedekningen av hendelsen, og er tydelig kritisk.

– Jeg ser flere medier, både i Norge, i USA og andre land, si ting som at «det amerikanske demokratiet er truet». Det syns jeg er helt absurd. Det er akkurat slik rapportering som forsterker polariseringen. Alle grepene som er tatt for å utfordre valgresultatet har vært lovlig. Alt fra søksmålene om delstatsresultater til protestene fra kongressmedlemmer under avstemningen onsdag, sier han.

Han påpeker også at demonstrasjonen utenfor kongressbygningen var lovlig.

Demonstranter bryter seg gjennom sperringene og tar seg inn i kongressbygningen i USA 6. januar 2021. Foto: Reuters/Shannon Stapleton

Rasmussen mener dekningen er spesielt oppsiktsvekkende om man sammenligner med dekningen av opptøyene i USA i fjor.

– Det kreves ikke mer enn IQ på romtemperatur-nivå for å se forskjellen mellom rapporteringen i går og i sommer. Da ble byer bokstavelig talt brent ned, folk ble angrepet, butikker ødelagt. Da sto pressefolk og sa at protestene stort sett var fredelige. Nå er det noen folk som kler seg ut og stormer kongressbygningen, og da er de plutselig terrorister, sier han.

De voldelige opptøyene som fulgte flere av Black Lives Matter-protestene var underdekket, mener han.

– Jeg snakker ikke om protester, men de voldelige opptøyene, der folk ble dratt ut av bilene og banket opp, politifolk ble drept, butikker ødelagt og tent på. Alt sammen. Når du ser på presseomtalen av de hendelsene, om det var omtale i det hele tatt, sammenligna med hvordan de har kastet seg over dette. Troverdigheten er så godt som borte. Jeg tror ikke noen tar dette seriøst.

– Rettmessig rasende

Da Dagsavisen Fremtiden intervjuet Rasmussen i forkant av valget i USA, var han tydelig på at han ville stemme på Trump. Nå er det mange, også republikanere, i USA som gir Trump skylda for opptøyene i går.

– Hva tenker du om det?

– Da spør jeg, skylda for hva? At folk stormer kongressbygningen? Alle som deltok i stormingen er individer som har gjort individuelle vurderinger. Om Trump har noe med saken å gjøre vet ikke jeg, sier Rasmussen, og legger til.

– Jeg ser mange ord bli brukt, mobb, opptøyer, terrorister. Jeg har ikke sett noe som kan underbygge det. Jeg ser ikke noen voldsintensjon her. De prøvde rett og slett å komme med et budskap. Hvis de hadde fått ordre fra Trump om å gjøre det ville de ha forlatt stedet med én gang han ba dem om det.

Han understreker:

– Jeg sier ikke nødvendigvis at jeg støtter stormingen. Men basert på hva jeg har sett hittil virker det å være personer som har kledd seg ut i forskjellige kostymer og som veiver med forskjellige flagg som har inntatt kongressbygningen, for å vise at det er en stor gruppe mennesker i USA som er rasende over valget. Rettmessig rasende, i mine øyne.

Natt til 7. januar godkjente den amerikanske kongressen valgresultatet ved å sertifisere valgmannsstemmene. Foto: Scott Applewhite/AP/NTB

– Elitene rigget valget

For det er helt legitimt å være rasende på utfallet av valget og slik valget ble gjennomført, mener han. Selv om han understreker at han mener folk må akseptere den juridiske godkjenningen av valget som skjedde onsdag og peker på at Trump har lovet en fredelig maktovertakelse.

Deler av den amerikanske befolkningen mener fremdeles av valget var rigget, påpeker han. Selv sier han ikke hevder det skjedde konkret valgfusk, det har han ikke sett bevist, men han tror likevel det har vært noe mer enn før på grunn av nytt stemmesystem.

– Jeg har ikke sett beviser på at valget fysisk ble rigget. Men om du ser bort fra det har det vært en åpenbar rigging fra elitene: mediene, milliardærene, sosiale medier som stort sett støtter Demokratene. Sensuren og svertekampanjene var definitivt en form for rigging. Så valget var rigget på den måten, sier han.

Det er ikke funnet beviser for valgfusk eller feil som kunne endre utfallet av valget. Sittende president Donald Trump har ikke vunnet gjennom med sine søksmål.