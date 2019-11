Demokratene kniver videre – Joe Biden fortsatt i tet

Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders og Pete Buttigieg topper de seineste meningsmålingene blant demokratenes håpefulle, viser en oversikt på nettsiden RealClearPolitics.

Tidligere visepresident Biden ligger best an på de fleste målingene, slik han har gjort i flere måneder. Massachusetts-senator Warren og Vermont-senator Sanders følger bak.

South Bend-ordfører Pete Buttigieg har nylig klatret opp til fjerdeplass, etter å ha gått forbi California-senator Kamala Harris.

Slår Trump

Flere meningsmålingsinstitutter har bedt velgerne ta stilling til om de ville stemt på Donald Trump hvis det var valg i dag, eller de ulike demokratene som vil bli partiets presidentkandidat.

På en måling fra ABC News/Washington Post fra tirsdag 5. januar, slår alle de fem nevnte demokratene den sittende presidenten.

Biden vinner med størst margin i valget mellom ham og Trump; 56 prosent av velgerne sier de ville stemt på Biden, mot 39 prosent som svarer Trump.

Warren slår presidenten med 15 prosentpoeng, Sanders med 14, Buttigieg med 11 og Harris med 9.

Elizabeth Warren vil bli demokratenes presidentkandidat. Foto: Charlie Neibergall/NTB scanpix

Meningsmålinger som bryter det ned på delstatsnivå, ser annerledes ut, men Biden går seirende ut i møte med den sittende presidenten de fleste steder. Trump slår den tidligere visepresidenten i delstater som Texas og Nevada.

Mange kandidater

En rekke demokrater meldte seg tidlig på i kampen om å bli partiets presidentkandidat i valget neste år. Flere av dem har deltatt på de fire TV-sendte debattene som så langt er holdt. To nye debatter venter i år, den første av dem 20. november.

Det demokratiske parti stiller krav til oppslutning og antall givere for å få delta. Så langt er ni kandidater kvalifisert til den kommende debatten.

Demokrater på scenen i debatten i september. Foto: David J. Phillip/NTB scanpix

Tidligere i år var det flere som trakk fram Beto O'Rourke, tidligere kongressmedlem fra Texas, som en mulig joker blant demokratene. Etter å ha slitt med å øke oppslutningen på målingene den siste tiden, ble det 1. november klart at han trakk sitt kandidatur.

Lenge igjen

Ennå er det en stund til det blir klart hvem som blir Donald Trumps motkandidat. Her er en oversikt over veien videre de kommende månedene:

2019:

* 20. november: Den femte TV-sendte debatten, der ni kandidater så langt er kvalifisert.

* 19. desember: Den sjette debatten.

2020:

* Februar: Nominasjonsvalg i de enkelte statene skjer gjennom primærvalg og folkemøter:

* 3. februar: Iowa først ut.

* 11.–29. februar: Nominasjonsvalg i New Hampshire, Nevada, South Carolina.

* 3. mars: Supertirsdag.

Omtrent 40 prosent av delegatene velges under disse nominasjonsvalgene: Alabama, Arkansas, California, Colorado, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont og Virginia.

* 7. – 24. mars: Nominasjonsvalg i Louisiana, Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, Washington, Nord-Marianene (øyområde underlagt USA), Arizona, Florida, Illinois, Ohio, Georgia. Wyoming i mars, men usikker dato.

* 4. – 28. april: Alaska, Hawaii, Wisconsin, Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania, Rhode Island og New York.

* 2. – 19. mai: Kansas, Guam, Indiana, Nebraska, West Virginia, Oregon og Kentucky.

* 2. – 16. juni: Montana, New Jersey, New Mexico, South Dakota, Jomfruøyene, Puerto Rico, District of Columbia.

* 13. – 16. juli holder demokratene landsmøte. Her skal 3.768 valgmenn og delegater velge partiets presidentkandidat.

* Presidentvalget holdes 3. november.

(Kilde: NTB)

