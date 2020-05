CNN: Obama med hard kritikk av Trumps koronahåndtering

Obama skal ha kommet med kritikken på et telefonmøte med personer som jobbet for ham da han var president.

CNN skriver at tre personer som deltok på møtet, bekrefter at Obama kom med kritikken.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Under det 30 minutter lange telefonmøtet sa den tidligere presidenten at den sittende administrasjonens håndtering av pandemien er en påminnelse om hvor viktig det er å ha et sterkt lederskap i en global krisesituasjon.

Les også:«Mange velgere i USA må sitte igjen med en stor dose Trump-skam»