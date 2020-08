Mandag denne uka meldte det Iranske helsedepartementets talsperson Sima Sadat Lari på den statlige kanalen Iran Press at det dør én person av koronaviruset hvert syvende minutt i Iran.

Ifølge nyhetsbyrådet Reuters sa Lari at det mandag var 215 nye dødsfall, og at det skyldtes mangelen på bruk av munnbind og for liten avstand mellom mennesker i det offentlige rom. Ifølge talspersonen steg dødstallet til 17,405 og tallet på bekreftet smittede steg med 2,598, og ble dermed 312,035.

I nyhetsinnslaget viste de flere klipp av travle gater i hovedstaden Teheran, der folk stod tett i tett.

Les også: FN-eksperter ber Iran løslate aktivist med koronasymptomer

Dokumenter viser enda høyere tall

Ifølge BBC rapporterer helsemyndighetene i Iran at 278.827 iranere har testet positivt for koronaviruset, og av disse er 14.405 døde, mye lavere enn det dokumenter BBC har fått tilgang til viser.

Dokumentene viser at det reelle tallet på smittede er 451.024 og at tallet på døde er nærmere 42.000.

Det første koronadødsfallet i Iran ble registrert så tidlig som 22. januar, over en måned tidligere enn det myndighetene har oppgitt, viser dokumentene BBC oppgir å ha fått fra en anonym iransk kilde.

Blant de døde var det nærmere 2.000 utlendinger, noe som ifølge BBC tyder på at flyktninger og migranter, de fleste av dem fra nabolandet Afghanistan, har vært ekstra hardt rammet.

Les også: Svart-hvitt-bilder i sosiale medier skulle egentlig rette oppmerksomheten mot kvinnedrap i Tyrkia

Tidligere

Dokumentene viser antallet sykehusinnleggelser over hele Iran, inkludert identitet og hvilke symptomer pasienten hadde. Det går også fram hvor lenge pasientene var innlagt og hvilke underliggende sykdommer de led av.

BBCs kilde forteller at de lekker dokumentene «for å kaste lys over sannheten» og for å «få en slutt på det politiske spillet» rundt koronapandemien og dens omfang i Iran.

Les også: «Det er ironisk at Trumps avgjørelse var i protest mot Kinas innflytelse»

Sterkt press

En rekke eksperter har tidligere stilt spørsmål ved koronastatistikken fra det iranske helsedepartementet og har blant annet vist til manglende samsvar mellom denne og statistikk over overdødelighet i landet, det vil si antall dødsfall sammenlignet med tidligere år.

Den britiske kringkasteren har snakket med iranske leger som hevder at landets helsedepartement har vært under sterkt press fra sikkerhets- og etterretningstjenesten i landet.

– Sikkerhetstjenestenes holdning var at man ikke skulle erkjenne at koronaviruset var påvist i Iran, sier en anonym lege.

Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei hevdet i februar at utenlandske krefter kom med usannheter om koronasituasjonen i Iran for å påvirke utfallet av valget i landet.