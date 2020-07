FN-eksperter ber Iran løslate aktivist med koronasymptomer

Mohammadi soner en ti år lang fengselsstraff for å ha «dannet og ledet en ulovlig gruppe». 48-åringen er motstander av dødsstraff og var talsperson for menneskerettighetssenteret til fredsprisvinner Shirin Ebadi.

Onsdag ba 16 FN-eksperter, som riktignok ikke snakker på vegne av FN, om at Mohammadi løslates. De uttrykker stor bekymring for at hun har fått koronaviruset i fengselet.

– Iranske myndigheter må handle nå, før det er for sent, skriver de i en pressemelding.

Aktivisten, som sliter med en lungene, ba om midlertidig løslate fra fengselet forrige måned. Ifølge gruppen har tilstanden forverret seg etter at hun fikk symptomer i slutten av juni.

Hun ble testet 8. juli, men har så langt ikke fått svar på prøven.

