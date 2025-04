Rubio: Avgjør innen få dager om våpenhvile i Ukraina er mulig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Rubio uttalte dette i Paris fredag, etter å ha møtt europeiske og ukrainske topper.

Han opplyser at president Donald Trump fortsatt er innstilt i å få til en våpenhvile, men at det er mange andre prioriterte saker rundt om i verden – og at Trump vil gå videre dersom det ikke er tegn til en prosess.

Samtidig sier den amerikanske utenriksministeren at Storbritannia, Frankrike og Tyskland kan bidra.

– Jeg tror at Storbritannia og Frankrike og Tyskland kan hjelpe oss med å få fortgang i dette og bringe det nærmere en løsning. Jeg synes de var svært hjelpsomme og konstruktive med sine ideer, sier Rubio.

