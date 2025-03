Storaksjon for å befri gisler fra tog i Pakistan

Opprørsgruppen Balutsjistans frigjøringshær (BLA). bombet deler av et togspor torsdag, før de stormet toget med mer enn 450 passasjerer om bord. Hendelsen fant sted i Balutsjistan-provinsen sørvest i Pakistan, der det har vært tiltakende voldsbruk.

155 gisler er befridd og 27 opprørere drept siden angrepet startet, opplyser sikkerhetskilder til AFP onsdag morgen. Kilden sier videre at operasjonen stadig er pågående.

– En fullskalaoperasjon er planlagt på morgenen for å redde toggislene og andre, sier en tjenesteperson i sikkerhetsstyrkene til AFP.

Styrkene har fått vansker gjennom natta på grunn av mørket, sier kilden videre.

– Vi tar forholdsregler for å unngå aksjoner som kan sette de sivile gislene i fare, sier han.

Ifølge sikkerhetskilder har BLA plassert selvmordsbombere «rett ved siden av uskyldige gisler».

Anklager om undertrykkelse

Balutsjistan er Pakistans største provins, men samtidig den tynnest befolkede. Provinsen ligger i grenseområdet mot Iran og Afghanistan og består i stor grad av høye fjell.

Balutsjfolket hevder å bli undertrykt og diskriminert av pakistanske myndigheter, og flere separatistgrupper har i årevis kjempet for en uavhengig stat som også inkluderer deler av nabolandene. Gruppa tok raskt på seg ansvaret for angrepet.

Tog i området har ofte sikkerhetsvakter om bord. I november ble 26 personer drept i et selvmordsangrep mot et tog i regionen.

Sikkerhetsstyrker har kjempet mot opprørsgrupper i Balutsjistan i flere tiår, men volden har økt kraftig i grenseregionene mot Afghanistan i vest siden Taliban tok tilbake makten i 2021.

Sjekket ID-papirer

Ifølge en passasjer som slapp unna, sjekket gjerningsmennene identifikasjonen til passasjerene for å finne ut hvem som ikke er fra Balutsjistan, noe som også har skjedd i nylige angrep utført av BLA.

– De kom og sjekket ID og skjøt to soldater foran meg. De tok med de andre fire til et eller annet sted, sier han. Han sier videre at folk som var fra Punjab-regionen, ble ført bort, og at han gikk i fire timer for å finne den nærmeste togstasjonen.

Andre gisler som ble befridd, forteller om lignende opplevelser.

– Jeg klarer ikke å finne ord for å beskrive hvordan vi klarte å komme oss unna. Det var skrekkinnjagende, sier Muhammad Bilal, som var på toget med moren sin, til AFP.

Rundt 80 av passasjerene som ble løslatt, ble tatt til Balutsjistans hovedstad Quetta, ifølge en politikilde.