AFP: Krisemøte om Syria i Sikkerhetsrådet mandag

Kildene opplyser at møtet starter klokka 15 lokal tid, eller 21.00 norsk tid, og det skal gå for lukkede dører.

Søndag ble det kjent at Syrias president Bashar al-Assad hadde gått av og forlatt landet. Senere ble det meldt at han og deler av familien har fått asyl i Russland.

Det er uklart hva som nå kommer til å skje i Syria, men statsminister Mohammed al-Jalali har oppfordret til en fredelig maktovertakelse. Han sa også at han er rede til å samarbeide med de lederne som det syriske folk måtte velge.

Offensiven som veltet regimet, startet for mindre enn to uker siden da opprørsalliansen Hayat Tahrir al-Sham (HTS) sammen med andre opprørere inntok Syrias største by Aleppo uten å møte større motstand, bortsett fra noe russisk bombing.

Opprørerne fortsatte raskt sørover, og i rask rekkefølge erobret de storbyene Hama og Homs før de fortsatt mot hovedstaden. Hele veien trakk regjeringsstyrkene seg tilbake uten å gjøre motstand. Og natt til søndag falt Damaskus.

Den raske og uventede utviklingen rystet regionen. Jordan stengte fort grensa, og det samme gjorde Libanon. Før situasjonen ble avklart, strømmet tusener av flyktninger ut av Syria til Libanon, bare noen uker etter at flere hundre tusen mennesker hadde flyktet til Syria fra Israels krig mot Hizbollah.

