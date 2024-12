Syriske opprørere har løslatt tusenvis av fanger

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge en av opprørernes ledere, Hassan Abdel Ghani, ble dørene til det største fengselet i byen Homs åpnet alt lørdag.

– Våre styrker har lyktes med å løslate over 3500 fanger fra fengselet i Homs, sier han på Telegram.

I en kunngjøring som ble lest opp på statlig TV søndag morgen, opplyste en talsmann for opprørerne at «alle fanger» i landet er løslatt.

