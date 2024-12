Politiet aksjonerte etter anklage om valgfusk i Romania

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Romanias forfatningsdomstol besluttet fredag å annullere resultatet fra første runde i presidentvalget, der den prorussiske kandidaten Calin Georgescu gikk seirende ut.

I kjennelsen heter det at domstolen besluttet å «forkaste hele prosessen rundt presidentvalget for å sikre at valgprosessen er korrekt og lovlig». Andre valgomgang, som skulle holdes søndag, er avlyst.

Avgraderte etterretningsdokumenter viser angivelig at Russland førte en koordinert påvirkningskampanje i sosiale medier for å hjelpe Georgescu til seier.

– Kupp

Georgescu kaller forfatningsdomstolens beslutning et kupp.

Sentrum-høyre-kandidaten Elena Valerica Lasconi, som han skulle møte i andre valgrunde, er også svært kritisk.

Hun kaller beslutningen om å annullere første valgomgang «ulovlig, umoralsk og knusende for demokratiet».

Ulovlig finansiering

Rumensk politi gjennomførte i morgentimene lørdag husransakelse i tre bygninger i byen Brasov, som ligger 180 kilometer nord for hovedstaden Bucuresti.

I en kunngjøring fra påtalemakten heter det at husransakelsen ble gjennomført «i forbindelse med forbrytelser knyttet til valgkorrupsjon, hvitvasking og datakriminalitet».

Målet for aksjonen var en person «involvert i ulovlig finansiering av valgkampen til en presidentkandidat», heter det. Det antas at kandidaten er Georgescu, men dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Det etterforskes også mulig brudd på loven som forbyr organisasjoner og symboler av fascistisk, rasistisk eller fremmedfiendtlig natur, heter det i en pressemelding fra rumensk påtalemyndighet.

