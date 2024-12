Kinesisk fiskefartøy kapret av pirater

Forrige uke ble et kinesiskeid fiskefartøy med 18 besetningsmedlemmer om bord kapret utenfor den nordøstlige kysten av Xaafuun-distriktet i Somalias Bari-region. Det bekrefter en embetsmann fra Xaafuun-distriktet, skriver AP. Samme kilde forteller at kaprerne inkluderer fartøyets sikkerhetsvakter, som skal ha slått seg sammen med piratene.

Ap har snakket med en anonym forretningsmann, som skal kjenne til hendelsen, som forteller at fartøyet hadde to vakter om bord da kapringen fant sted.

– Skipet er ett av ti fartøyer som har lisens fra Puntland-administrasjonen til å operere i somaliske farvann, og lisensen har vært gyldig de siste tre årene. Kaprerne tok først skipet til Jiifle, et kystområde i Godobjiraan-distriktet i Nugaal-regionen. Siden den gang skal skipet ha blitt flyttet mellom flere steder, og det antas at det for øyeblikket befinner seg i Maraya, en landsby langs kysten som hører under Eyl-distriktet, sier forretningsmannen.

Fartøyet, som lokale myndigheter altså omtaler som et skip, skal være eid av et kinesisk selskap, men seile under taiwansk flagg og være representert lokalt av en forretningsmann fra Somalias Puntland-region.

Kapringen ble også bekreftet av EUs antipiratstyrke, Eunavfor Atalanta, torsdag. I en uttalelse skrev de at lokale sjøfartsmyndighetene hadde varslet dem, og at deres undersøkelser viste at væpnede menn hadde tatt kontroll over fartøyet.

– Når det gjelder besetningsmedlemmene, dreier det seg om opptil 18 personer. Ingen har blitt skadet. Etter nærmere undersøkelser er hendelsen klassifisert som væpnet ran til sjøs, heter det blant annet i uttalelsen.

Pirataktiviteten utenfor den somaliske kysten skal ha økt den sisten tiden. Så langt i år har det blitt registrert 19 kapringer. Det er høyere enn på over ti år. (MOHAMED DAHIR/AFP)

Kinesiske myndigheter har foreløpig ikke kommentert hendelsen.

Kapringen kommer midt i en oppblomstring av piratvirksomhet i området, som ligger nær viktige internasjonale skipsleder gjennom Suezkanalen og Rødehavet, skriver CNN.

EUs antipiratstyrke, som opererer i farvannene rundt Afrikas horn og det vestlige Indiahavet, har registrert 19 angrep fra mistenkte pirater hittil i år. Det er det høyeste antallet siden 2012, skriver CNN.

Det er likevel langt unna toppåret 2011, da det var 212 registrerte angrep.

I 2009 ble det første norske skipet kapret utenfor Somalia, da pirater bordet kjemikalietankeren «Bow Asir». Mannskapet på 27, inkludert en norsk kaptein, ble senere sluppet fri.

