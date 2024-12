Frankrike gjør seg klar til gjenåpningen av Notre-Dame

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

President Emmanuel Macron har pekt på Notre-Dames gjenreisning som et eksempel på fransk kreativitet og motstandskraft. Gjenåpningen etter den ødeleggende brannen i 2019 der spiret og taket ble fullstendig ødelagt, kommer på et krevende tidspunkt for landet.

Frankrike får imidlertid et avbrekk fra regjeringskrise og økonomiske bekymringer når gjenåpningsseremonien innledes klokka 19 norsk tid.

Erkebiskopen av Paris, Laurent Ulrich, åpner da katedralens dører ved å banke tre ganger. Hele seremonien er planlagt å ta to timer.

Blant dem Macron får besøk av, er USAs påtroppende president Donald Trump, som er på sin første utenlandsreise siden valget. Rundt 40 andre ledere deltar også, inkludert Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Storbritannias tronarving, prins William.

